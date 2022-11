La primera subdirectora de Jersey City se convierte en la oficial de bomberos de más alto rango de NJ

NUEVA JERSEY -- La jefa adjunta de bomberos, Constance Zapella, ha hecho historia, ¡una vez más!

Como la primera mujer bombero en unirse al Departamento de Bomberos de la ciudad de Jersey, Zapella se ha convertido en la primera subdirectora del departamento, lo que la convierte en la mujer oficial profesional de más alto rango de Nueva Jersey, anunció la ciudad.

El alcalde Steven Fulop se unió al director de seguridad pública, James Shea, y el jefe de bomberos, Steven McGill, estuvo presente para ascender a cuatro subjefes del departamento de bomberos, incluido Zappella.

“Ya no soy la joven que buscaba cambiar un siglo de tradición obsoleta. Ahora me siento humilde y honrada de servir como la oficial de bomberos profesional de más alto rango en el estado y la ciudad donde nací y crecí”, dijo Zappella. “La diferencia entre mi éxito y mi fracaso es la red de personas que construí y que me apoyaron a lo largo de mi viaje”.

Nacido y criado en la ciudad de Jersey, Zappella ha trabajado como jefe de batallón en el vecindario de Greenville, dijo la ciudad.

Como la primera mujer bombero en unirse al Departamento de Bomberos de Jersey City, Zappella ha sido pionera desde el comienzo de su carrera en 2003, dijo la ciudad. Hasta la fecha, ahora hay 17 mujeres en el Departamento de Bomberos de Jersey City, incluida la hermana de Zapella, Francesca, quien prestó juramento hace dos años.

Aparte de Zapella, los otros subjefes recién ascendidos en el departamento son: Joseph Altomonte, Loren Hart y Shawn O'Connor.

“Como la ciudad más diversa de la nación y el departamento de bomberos municipal más grande del estado, reconocimos desde el principio que necesitábamos agregar una representación más diversa en todos los rangos, por lo que estoy especialmente orgulloso de tomar juramento a la subdirectora Zappella, ya que es una verdadero pionero y una inspiración para nuestra juventud en Jersey City y más allá”, dijo Fulop. “Felicitaciones a los cuatro nuevos subjefes que han trabajado muy duro durante las últimas dos décadas para apoyarse mutuamente y mantener segura a nuestra comunidad”.