La muerte de un salvavidas adolescente en Nueva Jersey genera preocupación por el uso de ciertos botes

NUEVA JERSEY - Funcionarios de Cape May evalúan el uso de botes de surf, conocidos como surfboats, luego de la muerte de un salvavidas adolescente en un accidente en una playa costera de Nueva Jersey a principios de este mes.

Las autoridades dijeron que Norman Inferrera III, de 16 años, remaba en uno de los botes el 19 de agosto cuando fue embestido por una ola y volcó lo que lo dejó inconsciente. Fue trasladado en avión al Centro Médico de la Universidad Cooper en Camden, donde murió la noche siguiente.

El adolescente de Phoenixville, Pensilvania, pasaba su primer verano trabajando como salvavidas en Cape May. El gobernador Phil Murphy ordenó banderas a media asta en memoria de Inferrera y los miembros del Concejo Municipal votaron para nombrar una playa en su honor.

The Press of Atlantic City informó que los funcionarios de Cape May han decidido que los guardias no entrenarán ni utilizarán los botes durante al menos el resto del año. El alcalde Zack Mullock dijo que la ciudad evaluará detenidamente el lugar de los botes en el salvamento moderno y en la playa.

Algunos han sugerido que, después de más de un siglo de uso, las embarcaciones de surf pertenecen a otra época, reemplazada por las tablas de surf de rescate y las motos acuáticas. Los salvavidas veteranos, sin embargo, dicen que continúan desempeñando un papel vital.

El jefe de Patrulla de Playa, Harry Back, dijo que el barco de surf Van Duyne, el estándar para la mayoría de las patrullas de playa en la región, fue diseñado para atravesar las olas y proporcionar una plataforma estable para los rescates. Back reconoció que su uso ha disminuido en los últimos años, pero dijo que se debe al cambio de forma de la playa. Un programa de reabastecimiento que comenzó en 1991 creó una playa más empinada que significa que la mayoría de los rescates tienden a estar más cerca de la playa, dijo.

“Antes de la reposición, se usaban con frecuencia”, dijo. “Siguen funcionando como embarcación de rescate en determinadas circunstancias. Están ahí en caso de que los necesiten".

Otros guardias estuvieron de acuerdo en que el mejor enfoque de rescate depende de factores como la pendiente de la playa, la fuerza de las olas, la dirección y la fuerza de la corriente y el tamaño de la multitud, y cada variable cambia día a día.

El jefe de la Patrulla de Playa de Wildwood, Steve Stocks, llamó a los botes de surf "otra herramienta en la caja de herramientas" y dijo que algunos días "el bote es la mejor herramienta en la caja de herramientas".

“El bote proporciona una plataforma donde el salvavidas está arriba, fuera del agua”, lo que brinda una mejor vista de la multitud, dijo. Un guardia puede incluso pararse en el bote y obtener una vista elevada similar a la que ofrece un puesto de salvavidas en la playa, dijo.

Stocks reconoció, sin embargo, que el bote ha asumido un papel menor que el de la tabla de surf de rescate en los últimos años. Un solo guardia en una tabla de rescate puede moverse de manera segura entre una multitud y alcanzar rápidamente a un nadador en peligro, y esa es a veces una mejor opción, dijo.