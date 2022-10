La gobernadora Kathy Hochul anuncia $38 millones en fondos para esfuerzo por llevar alimentos locales a las comunidades y escuelas

NUEVA YORK -- El jueves, la gobernadora Kathy Hochul anunció que el Departamento de Agricultura de EEUU otorgó casi $38 millones al Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York y al Departamento de Educación del Estado de Nueva York para mejorar aún más la resiliencia del sistema alimentario de Nueva York al brindar un impulso a los agricultores de Nueva York y el aumento del acceso a los alimentos locales.

La financiación creará nuevas oportunidades para comprar alimentos cultivados y producidos localmente para apoyar a los agricultores de Nueva York, incluidos aquellos que tradicionalmente han sido desatendidos, y para distribuir esos productos a las comunidades con inseguridad alimentaria y a las escuelas de Nueva York.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"El Departamento de Agricultura y Mercados y el Departamento de Educación del Estado han sido fundamentales en el desarrollo de relaciones sólidas y mutuamente beneficiosas entre los agricultores locales y las comunidades a las que alimentan", dijo la gobernadora Hochul. "Estos programas brindan oportunidades económicas críticas para agricultores y productores, al mismo tiempo que brindan a los estudiantes y a las poblaciones desatendidas acceso a alimentos frescos, saludables y nutritivos de origen local. Esta asociación y el financiamiento adicional se basan en nuestros muchos programas estatales exitosos que no solo ayudan a impulsar a nuestra comunidad agrícola y alimentar a nuestras familias, pero también ayudar a fortalecer la cadena de suministro de alimentos del estado de Nueva York".

Como parte de la financiación, el Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York (AGM, por sus siglas en inglés) recibió $25,8 millones a través de la LFPA para implementar el Programa New York Food for New York Families para crear un sistema alimentario estatal más resistente que apoye a las granjas locales y proporcione alimentos nutritivos y de alta calidad a las comunidades que enfrentan inseguridad alimentaria.

Las compras de alimentos apoyarán a los agricultores locales y tradicionalmente desfavorecidos mediante la creación y expansión de oportunidades económicas y la creación de nuevos canales de comercialización para ellos dentro del estado, al tiempo que garantiza que los alimentos locales lleguen a las familias necesitadas de Nueva York.

El programa Comida Local para las Escuelas, operado por el Departamento de Educación del Estado, recibirá casi $12 millones para brindar a las escuelas recursos adicionales para comprar alimentos y bebidas locales y regionales para servir a los niños durante el día escolar a través de los Programas Nacionales de Almuerzos y Desayunos Escolares. Estos productos saludables y únicos continuarán con la meta del estado de mejorar la nutrición infantil mientras construyen nuevas relaciones entre las escuelas y los agricultores locales, según la oficina de la gobernadora Hochul.

“Felicito al gobernador Hochul por el anuncio de hoy de apoyar a los agricultores de Nueva York mientras se asegura de que las escuelas y las comunidades reciban alimentos de proveedores locales”, dijo el representante Adriano Espaillat. "A la vez que reforzamos la equidad alimentaria a través de productos cultivados localmente, podemos ampliar nuestros esfuerzos para combatir la inseguridad alimentaria en todo el estado de Nueva York, brindando a las familias y comunidades necesitadas".

El anuncio del jueves se basa en el compromiso de larga data del Estado con la lucha contra el hambre. El Estado ha lanzado varios programas innovadores en los últimos años para mejorar el acceso a alimentos saludables cultivados localmente y llevar alimentos y bebidas cultivados en Nueva York a las comunidades desatendidas y las escuelas del estado de Nueva York.

La iniciativa 30 por ciento de NYS, el programa Farm-to School del estado y los programas de nutrición infantil se centran en comprar más productos locales de los agricultores de Nueva York y aumentar los alimentos locales saludables y nutritivos para los almuerzos escolares de Nueva York.

"Expandir el acceso a alimentos saludables de origen local para todos los neoyorquinos mientras se crean nuevos mercados para impulsar los negocios agrícolas es una prioridad fundamental para nuestro estado, y es muy importante que tengamos apoyo en este frente en todos los niveles del gobierno", dijo la senadora estatal Michelle Hinchey. "A medida que continuamos con nuestro trabajo para asegurarnos de que todos los niños y familias de Nueva York tengan acceso a nuestro suministro de alimentos de cosecha propia, estos fondos federales serán increíblemente útiles para estimular nuevas conexiones entre escuelas, granjas y comunidades desatendidas".