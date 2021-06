La fiscal del distrito de Queens solicita desestimar miles de casos relacionados a delitos menores con marihuana

NUEVA YORK – La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, solicitó el martes que miles de casos relacionados a la marihuana sean desestimados y sellados cuando compareció de manera virtual ante el Tribunal Penal de Queens.

“Durante muchos años, he abogado por la despenalización de las actividades recreativas del uso de marihuana y otros delitos de bajo nivel relacionados con la marihuana”, dijo la fiscal Katz. “Desde que asumí el cargo, me he negado a procesar estos casos por la importante razón de que la criminalización de la marihuana tuvo un impacto desproporcionado en comunidades de color. La reciente legislación sobre marihuana estaba pendiente desde hace mucho tiempo. El procedimiento de hoy es otro paso en nuestra búsqueda continua de justicia y equidad para todos", agregó.

Hace tres meses, la fiscal Katz también solicitó que la Corte desestime y selle cientos de merodeadores por la finalidad de los delitos de prostitución. Ley Penal 240.37 - otra ley que había sido derogada recientemente por la Legislatura que con demasiada frecuencia se dirigió a mujeres, personas trans y personas de color únicamente en función de su apariencia, dijo la fiscal.

“La solicitud de hoy a la Corte es otro paso para corregir un error. Esta Oficina se compromete a dispensar justicia de manera justa y equitativa para todos”, djo Katz.

Ante el juez de la Corte Penal de Queens Jerry Iannece la fiscal Katz solicitó que la Corte desestime:

• 894 casos que involucran a acusados ​​que están esperando ser procesados, tienen casos actualmente pendientes en el Tribunal Penal, previamente se han declarado culpables de cargos por marihuana, y / o tener órdenes de arresto pendientes por marihuana y delitos relacionados con la marihuana. La fiscal del distrito solicitó que se anularan todas las órdenes judiciales y los casos sobreseídos y sellados.

• 2,361 casos en los que los acusados ​​recibieron citaciones por delitos de marihuana y actualmente tienen órdenes de arresto pendientes. La fiscal del distrito preguntó a la corte anular las órdenes y sobreseer y sellar los casos.