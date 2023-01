La ciudad sigue el liderazgo del Estado de Nueva York en la batalla contra la violencia armada

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, y la abogada de la Corporación de la Ciudad de Nueva York, Sylvia O. Hinds-Radix, tomaron medidas el miércoles para proteger a los neoyorquinos de la violencia armada.

El Departamento de Justicia de la Ciudad de Nueva York ha presentado dos informes amicus ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los EEUU en apoyo de la lucha legal del Estado de Nueva York contra la violencia armada en dos casos: Antonyuk v. Hochul y National Shooting Sports Foundation, Inc. v. James (NSSF v. James) — que buscan invalidar las leyes de armas de sentido común que protegen al público.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Un escrito de amicus, en el caso Antonyuk v. Hochul, aboga por la revocación de un fallo judicial que bloquea las disposiciones de la Ley de mejora del porte oculto (CCIA) que prohíbe las armas en lugares sensibles y establece nuevos requisitos de licencia de armas para los permisos de porte oculto.

Un escrito amicus por separado, en el caso NSSF v. James, argumenta a favor de un fallo de un tribunal inferior que confirma un estatuto estatal de "molestia", que fue utilizado por la Ciudad de Nueva York para evitar que los minoristas vendieran ilegalmente armas fantasma y los kits utilizados para fabricar ellos a los residentes de la ciudad.

“Lamentablemente, la violencia armada es algo que todos hemos visto y sentido con demasiada frecuencia en la ciudad de Nueva York y en todo nuestro estado”, dijo el alcalde Adams. “La Ley de mejora del porte oculto y los estatutos de molestias del estado son fundamentales para represar los ríos que alimentan el mar de violencia armada y mantenernos a todos a salvo. Bajo nuestra administración, ya hemos podido detener la venta y entrega de armas fantasma ilegales a nuestra ciudad de cinco minoristas en línea, y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York continúa sacando armas ilegales de nuestras calles todos los días. Estamos orgullosos de apoyar al Fiscal General James y al estado en la lucha contra la violencia armada y en garantizar que nuestras calles no estén plagadas de violencia armada”.

La CCIA se promulgó luego de un fallo de la Corte Suprema de EEUU el año pasado en New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen, que dictaminó que una ley estatal que requiere una causa adecuada para portar un arma oculta en el Estado de Nueva York era inconstitucional. Los demandantes obtuvieron un fallo judicial que bloqueó ciertas partes de las restricciones de "ubicación sensible" y los requisitos de licencia de la CCIA, que el Segundo Circuito ha suspendido en espera de la apelación de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James.

En el escrito amicus de Antonyuk v. Hochul, la Ciudad de Nueva York respalda la apelación presentada por el fiscal general James, argumentando que el tribunal de distrito se equivocó en su fallo porque ignoró una larga tradición de regulaciones locales sobre armas de fuego, que existió desde la fundación del estado.

El escrito argumenta que estas regulaciones brindan evidencia sólida de que la comprensión pública original del derecho a portar armas toleraba limitaciones apropiadas en ciertos lugares sensibles, similares a las disposiciones sobre lugares sensibles en la CCIA. El informe también argumenta que el estándar de licencia de buen carácter moral de la CCIA, y las divulgaciones correspondientes requeridas de los solicitantes de licencia, fueron totalmente consistentes con el reciente fallo de la Corte Suprema en Bruen porque trabajan para garantizar que solo los ciudadanos respetuosos de la ley estén autorizados a llevar armas de fuego.

En el escrito amicus de la NSSF v. James, las ciudades más grandes del estado (la Ciudad de Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse) unen sus fuerzas para apoyar a todo Nueva York en su defensa de una ley estatal que permite a las ciudades y a los particulares demandar a un miembro de la industria de armas por prácticas comerciales ilegales o irrazonables que causan daño en el estado.

El año pasado, la Ciudad de Nueva York demandó a cinco minoristas de armas fantasma en línea en virtud de esta “ley de molestias” para evitar que las empresas vendieran ilegalmente estas armas y los kits para fabricarlos a los neoyorquinos. Hasta la fecha, la Ciudad de Nueva York ha negociado acuerdos con cuatro empresas y ha obtenido una orden judicial preliminar contra la quinta para detener la venta ilegal de estas armas y equipos fantasma.

El escrito amicus respalda al Fiscal General James, quien defiende la ley en un desafío presentado por la industria de las armas, argumentando que un tribunal inferior tenía razón al sostener que el estatuto es consistente con la ley federal y constitucional.

El informe establece que, en promedio, en el Estado de Nueva York, 870 personas mueren y miles más resultan heridas cada año a causa de la violencia armada, y la ley ayuda a las ciudades a identificar las fuentes de armas de fuego ilegales. Mejorar incluso las prácticas de venta de un solo traficante de armas puede reducir materialmente la disponibilidad de armas ilegales en toda una comunidad, según el amicus.

“Mientras los neoyorquinos lidian con el problema de la violencia con armas de fuego, los grupos armados están tratando de poner fin a una medida razonable que prohíbe las armas en lugares sensibles y establece requisitos sensatos para solicitar una licencia de portación oculta, regulaciones de un tipo que tienen un largo historia en el estado y en todo el país”, dijo el abogado de la corporación Hinds-Radix. “La industria de las armas también está intentando eliminar las leyes de armas de sentido común que son una parte crítica de la solución, al borrar una ley de los libros que la ciudad usó para evitar que los minoristas enviaran armas fantasma mortales ilegalmente a la ciudad. La Ciudad de Nueva York apoya al fiscal general en la defensa contra los esfuerzos equivocados de la industria de las armas que amenazan la salud y la seguridad de nuestras comunidades”.

Según la oficina del alcalde, el NYPD retiró más de 7,100 armas ilegales de las calles de la Ciudad de Nueva York durante el primer año en el cargo del alcalde Adams. Además, gracias a los esfuerzos del NYPD, los tiroteos en el transcurso de 2022 se redujeron en más del 17 por ciento en comparación con 2021, lo que significa que cientos de personas menos recibieron disparos en el transcurso del año. Además, hubo más de 4,600 arrestos por armas en 2022, un máximo de 27 años.