Kathryn García confía en que aún puede ganar la contienda por la Alcaldía de Nueva York

NUEVA YORK - A solo días de que cerraron las urnas, y es probable que la ciudad esté a semanas de saber quién será el candidato demócrata a la alcaldía, Eric Adams se siente muy confiado.

El jueves, realizó un recorrido en bicicleta por partes de la ciudad que espera liderar.

"Me van a ver montando mi bicicleta, lavando mi propia ropa, yendo al supermercado, tomando el metro", dijo Adams. "Voy a dirigir la ciudad a mi propia manera poco ortodoxa. La manera de Eric Adams".

El presidente del condado de Brooklyn tiene una ventaja de 10 puntos sobre Maya Wiley en el primer recuento de votos, y cada uno de los tres principales candidatos cree que tiene una oportunidad. Eso incluye a Kathryn García, que está en tercer lugar detrás de Adams y Maya Wiley, pero insiste en que las matemáticas respaldan su afirmación de que todavía tiene una buena oportunidad de ganar la nominación.

"Oh, creo que (Eric) está contando sus pollitos antes de que nazcan. Aún no ha terminado", dijo García a NBC New York.

ALCALDE DE NUEVA YORK (D) 83% reportando

La excomisionado de saneamiento de la ciudad emitió un memorando de campaña que ilustra que, además de los 800,000 votos del día temprano y de las primarias, hay 100,000 boletas de voto ausente aún por abrir. Y otros 107,000 que aún pueden recibirse la semana que viene.

"Tenemos los números y la preferencia", dijo, y agregó que cree que será la segunda opción para muchos votantes de Andrew Yang, después de que los dos hicieran campaña juntos justo antes del día de las primarias.

"Eso sería un aumento de 10 puntos si todos me clasificaran. Podría ser significativo", dijo García.

Adams rechazó las afirmaciones de García de que estaba celebrando demasiado prematuramente, diciendo "Yo haría lo mismo si fuera el último en votos".

Mientras tanto, Wiley se mantuvo fuera del foco de atención el jueves, pero dijo el día anterior que ella también tiene un camino para superar a Adams, y dijo que "es un camino que se parece a la ciudad de Nueva York".

Quien gane entre los tres se enfrentará al republicano Curtis Sliwa en las elecciones generales de noviembre. Pero Adams no parece estar esperando para elevar su perfil nacional, haciendo múltiples paradas en los programas de noticias matutinos el jueves y llamándose a sí mismo "el rostro del nuevo partido demócrata" en una conferencia de prensa matutina.

También criticó a los de su izquierda política.

"Hemos permitido que un grupo se apropie del término progresista", dijo Adams. "¡Soy el progresista! Prevengo condiciones que crean pobreza sistémica".

Adams también dijo que entrevistó previamente a algunos candidatos a comisionado de policía y dijo que su líder del NYPD sería una mujer, la primera en ocupar el cargo. El Departamento de Policía de Nueva York cuenta actualmente con cinco comisionadas adjuntas y seis jefas.

El 29 de junio, la Junta Electoral tabulará todos los votos utilizando el sistema de elección por ranking, y luego lo hará nuevamente el martes siguiente, pero incluyendo los votos ausentes en ese conteo.