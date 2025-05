Juicio de Sean “Diddy” Combs: ¿Quién testificará este jueves?

NUEVA YORK -- El rapero Kid Cudi testificará el jueves en el juicio por tráfico sexual contra Sean "Diddy" Combs en Nueva York, después de que uno de los exasesores del magnate musical terminara de relatar al jurado el mundo amenazante que recuerda haber enfrentado cuando trabajaba para Sean "Diddy" Combs.

El turno de Cudi para testificar tendrá lugar inmediatamente después de que George Kaplan, exasistente personal de Sean "Diddy" Combs, concluya su testimonio. Un fiscal indicó que no se esperaba que el testimonio de Cudi, cuyo nombre legal es Scott Mescudi, fuera extenso.

La cantante de R&B Cassie testificó la semana pasada que Sean "Diddy" Combs amenazó con volar el auto de Cudi y lastimarlo tras enterarse de que salía con el rapero y actor.

Sean "Diddy" Combs, de 55 años, se declaró no culpable de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado presentados en su contra tras ser arrestado en septiembre en un hotel de Manhattan.

La investigación federal penal de Sean "Diddy" Combs comenzó en noviembre de 2023, un día después de que Cassie lo demandara en un tribunal federal de Manhattan, alegando años de abuso sexual y físico. La demanda fue resuelta por Sean "Diddy" Combs por 20 millones de dólares al día siguiente.

En cuatro días de testimonio la semana pasada, Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura, afirmó que Sean "Diddy" Combs la sometió a abusos durante la mayor parte de los casi 11 años que estuvo con él, de 2007 a 2018.

Afirmó que desarrolló una relación con Cudi a finales de 2011, la cual terminó semanas después de que Sean "Diddy" Combs se enterara cuando él miró su teléfono durante un encuentro sexual con drogas, uno de los cientos que, según ella, sufrió a lo largo de los años.

La madre de Cassie, Regina Ventura, testificó el martes que recibió un correo electrónico de su hija poco antes de las fiestas de 2011, en el que le decía que Sean "Diddy" Combs iba a publicar videos sexuales de ella y a organizar el abuso físico de Cassie y Cudi.

Ella dijo que Sean "Diddy" Combs la contactó directamente y le exigió $20,000 por el dinero que había gastado en Cassie. Regina Ventura dijo que vació una cuenta de capital de su vivienda para enviar el dinero, pero Sean "Diddy" Combs lo devolvió días después.

Cudi acompañará a Kaplan al estrado de testigos después de que el asistente personal de Sean "Diddy" Combs, de 2013 a 2015, termine de relatar lo que experimentó durante semanas laborales de 80 a 100 horas.

Declaró el miércoles que experimentó un pequeño atisbo de lo que sería el trabajo en su primera semana, cuando Combs lo envió a un supermercado a comprar un galón de agua y lo reprendió cuando regresó con dos de medio galón.

"Me dijo que no le había traído lo que me pidió. Estaba enojado. Estaba muy cerca de mi cara", dijo Kaplan.

Afirmó que Sean "Diddy" Combs lo amenazaba con su trabajo mensualmente. A Cassie le preguntaron, cuando testificó, si algún empleado de Combs renunció alguna vez tras presenciar el abuso de Sean "Diddy" Combs. Ella respondió que Kaplan sí lo hizo.