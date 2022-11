‘Juguetes del terror:’ Paterson intensifica la represión de motos de cross con prohibición de gasolina

NUEVA JERSEY -- La tercera ciudad más grande de Nueva Jersey está intensificando sus medidas enérgicas contra las motos de cross ilegales.

Los líderes de la ciudad de Paterson aprobaron una nueva ordenanza con la esperanza de combatir las crecientes preocupaciones de las motos de cross, vehículos todo terreno y otros vehículos ilegales. Esa orden prohibirá a los empleados de las gasolineras poner gasolina en esos viajes.

“Los llamo los juguetes del terror”, dijo el alcalde Andre Sayegh en el anuncio del lunes.

Cualquier persona sorprendida bombeando gasolina para tales vehículos podría enfrentar una multa de $500 por la primera infracción y $2,000 por las infracciones posteriores.

Causando estragos en toda la ciudad, los funcionarios se han centrado en el uso del vehículo después de lesiones repetidas y algunas muertes relacionadas con los paseos.

La amenaza de peligro se destacó solo unos días antes cuando un ciclista golpeó a un peatón que cruzaba la calle el viernes por la noche. Las autoridades publicaron un video del incidente que dejó al hombre en estado crítico.

Esta última medida enérgica se centra en la bomba de gasolina, por lo que es ilegal que las estaciones de servicio despachen combustible a cualquiera de esos vehículos. Pero si los asistentes se sienten amenazados por algún pasajero, no están obligados a jugar a ser policías, algo que los operadores de la estación querían escuchar.

“Si se sienten amenazados, llenan el tanque de gasolina y actúan con normalidad y los dejan ir”, dijo Hesham Attia, quien trabaja en Chestnut Market Exxon.

Y con la ayuda de las cámaras de vigilancia, deben reportar el incidente a la policía que promete encontrar a los sospechosos.

"No más gasolina, no más combustible, no más estacionarse aquí. Protegeremos a todos estos empleados de la gasolinera si alguien se atreve a entrar y amenazarlos", dijo el director de seguridad pública de Paterson, Jerry Speziale.

El mensaje tranquiliza a las estaciones que han visto muchas motos todoterreno llenarse y marcharse sin pagar.

La nueva ordenanza de Paterson entra en vigor en cuestión de semanas.