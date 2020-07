Juez pospone liberación compasiva de ex ejecutivo de fútbol sudamericano

NUEVA YORK -- Un juez federal pospuso durante dos semanas su decisión sobre una solicitud de liberación compasiva de prisión para el ex jefe de fútbol sudamericano.

Juan Ángel Napout está detenido en la Institución Correccional Federal de baja seguridad en Miami. Su abogado, Marc A. Weinstein, dijo que el Buró Federal de Prisiones informó el martes que las infecciones por COVID-19 aumentaron de 20 a 79 entre los reclusos y de seis a siete entre el personal del reclusorio.

"Ese es ciertamente un factor significativo, y entiendo por qué el acusado cree que fortalece sustancialmente su argumento a favor de la liberación compasiva, pero todavía no siento que la liberación compasiva esté justificada en este momento", dijo la jueza de distrito estadounidense Pamela K. Chen en Brooklyn este miércoles. Agregó que la liberación compasiva "históricamente ha tenido la intención de reparar situaciones en las que un recluso sufre con frecuencia una enfermedad mortal o una muerte inminente".

Chen negó una solicitud similar de Napout el 10 de abril. Dijo que FCI Miami comenzó una cuarentena de cierre total el 7 de julio que asegura el distanciamiento social.

Chen también mencionó que quiere evaluar si las medidas de contención más restrictivas controlarán el coronavirus en la prisión. Ella programó otra audiencia para el 29 de julio y solicitó que el Buró Federal de Prisiones le haga una prueba a Napout para detectar el virus.

"No acepto la premisa de que esta no es una situación que no se pueda controlar. No acepto la premisa de que el Sr. Napout, al menos en este momento, corre un riesgo inminente de contraer COVID", dijo. "Deberíamos ver una disminución sustancial en el número de casos nuevos y la recuperación entre aquellos que han sido infectados".

Weinstein dijo que los diversos bloqueos ya han restringido a Napout a su celda excepto por 60-100 minutos por semana para ducharse, usar el teléfono y correo electrónico. Sostuvo que los fiscales estaban tratando a Napout injustamente.

"Él tiene hipertensión documentada. También está tomando otros dos medicamentos recetados por la instalación, para su ansiedad y un antidepresivo. No es que le estén dando pastillas sin razón alguna. El personal médico ha determinado que tiene condiciones graves", dijo Weinstein.

El fiscal federal adjunto, M. Kristin Mace, argumento que, “La realidad es que no tiene ninguna de las condiciones subyacentes que los CDC han indicado que es necesariamente un grupo de alto riesgo y que tiene 62 años, lo que no es lo más riesgoso grupo."

Napout fue condenado y detenido el 22 de diciembre de 2017 por un cargo de conspiración de crimen organizado y dos cargos de conspiración de fraude electrónico. Está cumpliendo una condena de nueve años y está programado para su liberación el 9 de agosto de 2025. Su condena fue confirmada el 22 de junio por el 2do Tribunal de Apelaciones del Circuito de los EE.UU.

Napout fue presidente del órgano rector sudamericano CONMEBOL desde agosto del 2014 hasta diciembre del 2015, presidente de la Asociación de Fútbol Paraguaya de 2007-14 y miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Fue arrestado en Zurich mientras asistía a las reuniones de la FIFA en diciembre de 2015.

La FIFA le prohibió el fútbol de por vida el septiembre pasado y le impuso una multa de 1 millón de francos suizos (en ese entonces $1.01 millones). Napout ha apelado ante la Corte de Arbitraje Deportivo.