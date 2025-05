Acusado de generar fuego Jones Road en NJ se defiende al salir de corte

Uno de los acusados de iniciar el fuego forestal Jones Road en NJ en abril pasado tuvo su cita en corte el lunes para decir que no era responsable de haber desatendido la fogata que inició las llamas.

Se trata de Joseph Kling, de 19 años, por quien pesan cargos de incendio intencional por el siniestro que arrasó unos 15,300 acres de terreno, destruyó un negocio y obligó desalojos en Ocean County.

Kling reveló a nuestra cadena hermana NBC10 que tuvo que irse del sitio el 12 de abril 2025, donde compartía con otros jóvenes donde quemaron tablones de madera para crear la hoguera, para ir a ayudar a un amigo tras un accidente de motora.

El joven argumentó que al retirarse otros de los participantes pudo haberse encargado de apagar la fogata por completo. "Fui el primero en irme después de que mi amigo se estrellara con su moto", declaró Kling a las afueras del tribunal el lunes.

Acompañado por su abogado, Joseph Compitello, Kling dijo que llevó a su amigo herido a un hospital cercano ese día. Pero no sin antes afirmar que tomó medidas para apagar la hoguera. "Le tiré tierra encima y todo. Casi había apagado la llama", comentó. "Y había otras personas allí".

Afirmó que, al momento de irse, todavía había entre 16 y 20 personas junto a la hoguera humeante.

Kling, junto con un joven de 17 años, fue acusado de incendio provocado.

La fiscalía declaró que Kling nunca regresó al lugar de la hoguera, a pesar de ver un resplandor rojo, antes de que comenzara el incendio.

Compitello argumentó que la fiscalía ignoró los comentarios de su cliente sobre lo sucedido esa noche.

"En este momento, aún no hemos visto ninguna prueba de que esta hoguera, en la que supuestamente participó, haya provocado este incendio forestal", declaró Compitello. En la zona donde, según las autoridades, el incendio forestal se originó a partir de una hoguera, hay letreros que advierten que está prohibido hacer fuego.

Además de los cargos relacionados con el incendio, Kling y el joven de 17 años también están acusados ​​de obstaculizar la aprehensión, ya que, según la fiscalía, dieron información falsa a la policía.

Si Kling es declarado culpable de incendio provocado en segundo grado, podría enfrentar hasta una década de prisión.

