Jersey City demanda al estado en un intento por impedir que policías consuman marihuana

NUEVA JERSEY -- Los líderes de Jersey City están llevando su batalla sobre la marihuana a un tribunal federal, presentando una demanda argumentando que la policía y el cannabis no deberían mezclarse.

"Somos el único estado del país que ha legalizado el cannabis sin ningún tipo de excepción", afirmó el alcalde de Jersey City, Steven Fulop.

La marihuana recreativa ha sido legal durante casi dos años en Nueva Jersey, pero los funcionarios de Jersey City señalan una ley federal de décadas de antigüedad que impide que cualquier persona que consuma una droga, como la marihuana, posee un arma.

Según la demanda, "es indiscutible que los agentes del orden empleados por el Departamento de Policía de Jersey City deben poseer y recibir un arma de fuego y municiones para poder ser agentes de policía".

Sin embargo, la demanda también establece que "dicha persona no puede hacerlo sin cometer un delito grave según la ley federal".

"El hecho de que las leyes del estado de Nueva Jersey entren directamente en conflicto con la ATF [Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos] y la ley federal expone a Jersey City a millones de dólares en responsabilidad potencial", dijo Fulop.

La demanda se produce cuando cinco agentes enfrentan el despido por su presunto uso de marihuana mientras estaban fuera de servicio. Los líderes de la ciudad dicen que la Comisión de Servicio Civil quiere que regresen a la fuerza.

"Si alguien está involucrado en un tiroteo en este momento, no existe ninguna prueba que pueda decirme si alguien consumió marihuana hace tres semanas o hace cinco minutos; todo lo que me dirá es si estaba en su sistema", dijo el Director de Seguridad Pública de Jersey City, James Shea.

"Les dijimos a nuestros agentes de policía que no consuman cannabis, incluso si es legal, porque amenazará su empleo como agente de policía", dijo Shea. "Cinco de nuestros oficiales eligieron, incluso después de recibir este aviso, consumir cannabis y, como resultado, ya no podemos armarlos ni proporcionarles municiones".

La ciudad dice que ofreció a los oficiales nuevos trabajos que no requieren el uso de un arma, pero todos se negaron.

En una declaración, Michael Rubas, el abogado que representa a los agentes, dijo en parte: "Jersey City busca hacer cumplir un estatuto federal que ha sido declarado inconstitucional por al menos cinco tribunales federales. Confiamos en que las decisiones de la Comisión de Servicio Civil serán confirmadas. "

Según Joseph Cossolini, presidente de la Asociación Benevolente de Oficiales de Policía de Jersey City, la ciudad debería haber actuado antes.

"Si Jersey City creyera tan firmemente en su posición, habrían presentado esta demanda hace 18 meses, después de que comenzaran las ventas de cannabis legalizado", dijo Cossolini.

Nuestra cadena hermana NBC New York contactó a la Oficina del Fiscal General para solicitar comentarios mientras la demanda avanza en el sistema legal, pero no ha recibido una respuesta al momento de publicación. Sin embargo, en el pasado la Oficina del Fiscal General ha dicho que "debe haber tolerancia cero para que cualquier oficial use marihuana no regulada en cualquier momento dentro o fuera de servicio".