Jersey City declara toque de queda por brote de coronavirus

NUEVA JERSEY -- El alcalde de Jersey City anunció el jueves un toque de queda para todos los negocios de la ciudad que tienen una licencia de licor como medida preventiva para reducir la exposición del público al COVID-19 en medio de la pandemia.

El horario limite para estos establecimientos será las 10 p.m. una decisión que obviamente tendrá un impacto económico para los propietarios y la ciudad ya que Jersey City es conocida por sus bares y restaurantes.

No obstante, esta no es la única medida anunciada por el alcalde Steven Fulop. Adicionalmente, todas las funciones no esenciales patrocinadas por la ciudad o en las que está involucrada la ciudad, incluyendo el Desfile del Día de San Patricio, la Ceremonia de Graduación de la Policía y todas las Reuniones Públicas "Sunshine", se cancelarán durante siete días, a partir del 10 de marzo. Permisos para reuniones públicas, incluyendo para los parques, también se cancelarán durante este tiempo.

Asimismo, las oficinas de la ciudad funcionaran únicamente con citas. Se les pide a individuos sin cita previa que programen una cita para ser atendidos.

También se les pide a las instituciones religiosas (templos, sinagogas, iglesias, etc.), al igual que los restaurantes, bares, salones de banquetes y lugares similares con una capacidad de más de 25 personas que mantengan una lista de visitantes en caso de una futura necesidad de rastrear una exposición.

Adicionalmente, las escuelas de Jersey City están prohibiendo visitas a menos que sea una emergencia o con una cita. Los juegos de baloncesto de la escuela intermedia ya no permiten que los fanáticos asistan. Además, los estudiantes que se matriculen en las escuelas de Jersey City en un futuro que provengan de una "zona caliente" serán sometidos a cuarentena durante 14 días.

Para promover los esfuerzos de la ciudad en lucha por detener la propagación del coronavirus, se ha establecido una línea directa de 24 horas. Los funcionarios aconsejan a los residentes de Jersey City que creen que ha estado expuesto a COVID-19, realice la cuarentena y llamen al: 201-547-5208.

Mientras tanto, el jueves, el gobernador Phil Murphy anunció que está recomendando la cancelación de todos los eventos públicos en Nueva Jersey de más de 250 personas, incluyendo conciertos, eventos deportivos y desfiles.

Murphy se ha mantenido proactivo en su respuesta a los casos de coronavirus en el estado. El gobernador ya declaró un estado de emergencia el lunes, lo que permite a las agencias y departamentos estatales utilizar los recursos para ayudar a las comunidades afectadas a responder y recuperarse de los casos de COVID-19. La declaración también activa otros poderes y garantías ejecutivas, como la prohibición de aumentos excesivos de precios y la capacidad de acelerar la entrega de bienes y servicios que se consideran necesarios.

La declaración de estado de emergencia llegó un día antes de que se anunciara la primera muerte relacionada con COVID-19 en Nueva Jersey. La muerte es el de un hombre de 69 años de Little Ferry, ubicado en el condado de Bergen. Su muerte también llevó al condado de Bergen a declarar un estado de emergencia.

Hasta el jueves por la tarde, se han reportado 29 casos positivos en Nueva Jersey.