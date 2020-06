Jefe del NYPD testifica sobre interacciones recientes entre policía y público

Lo que debes saber El Comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Dermot Shea, testificó por teleconferencia en la investigación en curso de la Fiscal General de Nueva York Letitia James sobre las interacciones recientes entre el NYPD y el público, específicamente durante las protestas de las últimas semanas.

NUEVA YORK -- El Comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Dermot Shea, testificó por teleconferencia en la investigación en curso de la Fiscal General de Nueva York Letitia James sobre las interacciones recientes entre el NYPD y el público, específicamente durante las protestas de las últimas semanas.

La audiencia pública del lunes marcó la tercera audiencia en general que la Oficina del Fiscal General del estado ha tenido con respecto al asunto.

Shea pasó su mañana defendiendo a su departamento contra reclamos de policías que fueron demasiado duros con los manifestantes. La procuradora general del estado lo presionó por acusaciones de fuerza excesiva que el comisionado en su mayoría rechazó.

En un caso particular, Shea defendió a los policías vistos en un video viral que conducieron sus patrullas a una multitud de manifestantes.

Fue uno de los videos más llamativos de este mes. El video muestra a los manifestantes burlándose y arrojándole cosas a un par de SUVs del NYPD cuando de repente los vehículos ruedan hacia adelante, hacia la multitud.

El lunes, James le preguntó a Shea si esa acción de la policía de Nueva York era apropiada.

"Sobre los dos autos de los que hablamos antes, pensastes que era apropiado que los autos se puedan usar para despejar un camino o para abatir a manifestantes pacíficos", dijo James.

Shea respondió: "Creo que eso no podría ser más lejos, lo que acabas de describir, de un informe preciso".

Shea respondió en defensa de la policía, diciendo que temían por su seguridad.

"¿Qué harías si te atacaran y estuvieras en peligro? Creo que esa descripción de atropellar a manifestantes pacíficos, no creo que estás siendo justa", dijo.

El testimonio del comisionado de policía fue parte de la revisión de la fiscal general de las tácticas policiales durante el último mes de disturbios en Nueva York. La semana pasada llamó a Dounya Zayer, una manifestante vista en un video mientras el oficial Vincent D'Andraia la empuja al suelo.

"¿Dónde demonios está la humanidad al ver a estos oficiales atacar a un humano sin razón alguna? Porque no estoy bien y sé que muchos otros manifestantes no están bien", dijo Zayer la semana pasada.

El oficial D'Andraia fue suspendido sin paga y luego acusado de agresión criminal. No respondió a la solicitud de nuestra cadena hermana por comentarios. El comisionado Shea declaró que es uno de los pocos policías que han sido disciplinados durante las recientes manifestaciones, que incluyeron millones de interacciones policiales con el público.

"En ese contexto que abarca más de tres semanas cuando observas a 5 o 10 personas disciplinadas, diría que son [incidentes] aislados", dijo Shea.

Durante la audiencia del lunes, Shea caracterizó las protestas a fines de mayo como violentas y elogió a los policías de rango por traer el orden de regreso a la ciudad.

La Oficina del Fiscal General informa haber recibido cientos de quejas sobre la conducta policial durante las protestas, que ahora está revisando.