Inyectan $20 millones en ayuda federal para combatir los desalojos: Mira cuánto le toca a NY y NJ

NUEVA YORK - El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD, por sus siglas en inglés) anunció $20 millones en nuevas subvenciones para su Programa de Subsidios para Protección contra Desalojos, duplicando la cantidad asignada originalmente para el lanzamiento del Programa en noviembre de 2021.

En Nueva York, HUD otorgó $2.4 millones a Northern Manhattan Improvement Corporation y $1 millón a Legal Services of the Hudson Valley, brindando servicios en los condados de Westchester, Putnam, Rockland, Dutchess, Orange, Sullivan y Ulster.

Legal Aid Society of Northeastern New York y Legal Assistance of Western New York en Ginebra, con sede en Albany, recibieron cada uno $2.4 millones en noviembre pasado, por un total de $4.8 millones, lo que eleva el financiamiento total del estado para protección contra desalojos a $8.2 millones.

HUD también amplió el programa de desvío y protección contra los desalojos. En el Estado Jardín $2.4 millones adicionales serán otorgados a Legal Services of New Jersey, que sirve a todo el estado.

HUD ha ofrecido subvenciones a 11 organizaciones, además de las 10 organizaciones seleccionadas en 2021, para ayudar a las entidades gubernamentales y sin fines de lucro a brindar asistencia legal a inquilinos de bajos ingresos en riesgo o sujetos a desalojo.

Los servicios legales son integrales para ayudar a las personas y familias, especialmente a las personas de color que están desproporcionadamente representadas entre las personas desalojadas, las personas con dominio limitado del inglés y las personas con discapacidades, a evitar el desalojo o minimizar la interrupción y el daño causado por el proceso de desalojo, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU.

