Investigadores: conductor alcanza las 106 MPH segundos antes de espeluznante choque mortal en NY

NUEVA YORK -- El conductor que se estrelló de frente contra un vehículo Uber mientras aceleraba en una esquina de Long Island durante el verano, matándose a sí mismo y a otras cuatro personas, alcanzó una velocidad máxima de 106 mph solo 3.5 segundos antes del impacto, dijeron los investigadores el viernes.

Justin Méndez, un joven de 22 años de Brookhaven, estaba detrás del volante de un Nissan Maxima cuando se desvió hacia el tráfico que se aproximaba y chocó de frente con el Uber, un Toyota Prius, en la autopista Montauk en Quogue Village a última hora del 24 de julio.

Méndez murió en un hospital. Cuatro pasajeros en su automóvil, dos hermanos de unos 20 años, un hombre de 32 años de Bay Shore y un hombre de 25 años de Manhasset, murieron en la escena. Un quinto pasajero, una joven mujer de Garden City, resultó gravemente herida.

Los datos de las cajas negras del Maxima y Prius fueron recuperados por miembros de la Unidad de Reconstrucción de Colisiones de la Policía del Estado de Nueva York como parte de su investigación. La caja del Maxima mostró que Méndez conducía a 86 mph en el momento de la colisión, pero alcanzó una velocidad máxima de 106 mph solo unos segundos antes.

No hubo indicios de que frenara antes del impacto, dijeron los investigadores.

La velocidad del Prius en el momento de la colisión era de 27 mph. Ese conductor iba aproximadamente a 38 mph segundos antes de la colisión, pero frenó justo antes del choque. Al parecer, nadie en el Uber resultó gravemente herido en el accidente.

Un testigo que había estado en otro automóvil en el momento del terrible accidente describió al Maxima como un "auto de carreras", según el informe.

"Vi un auto rojo cerca del viejo VFW en Quogue en Montauk Highway. No me di cuenta hasta después de que mis luces delanteras iluminaron el vehículo que el auto rojo no tenía luces encendidas y estaba completamente apagado. Cuando este vehículo me pasó, apareció como el vehículo viajaba a más de 100 millas por hora, lo que sonaba como un auto de carreras, me dejó sin aliento", dijo el testigo. "A continuación, vi un coche de la policía con las luces de emergencia encendidas a unas 100 yardas o 10-15 segundos detrás del coche rojo, y el coche de la policía no avanzaba en cerrar la distancia entre ellos".

La oficina del fiscal general del estado de Nueva York revisó los hallazgos relacionados con el vehículo policial, como es habitual en tales casos, y no encontró motivo para emprender ninguna acción contra el oficial que perseguía al Maxima antes del accidente.

La policía dice que su investigación está en curso y pide a cualquier persona que tenga información que llame al 63-653-4791.