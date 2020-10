Innovador ‘bus de beneficios’ debuta en NJ; ofrece servicios de ayuda durante pandemia

Lo que debes saber La primera estación de beneficios sobre ruedas del país, llamado el Benefits Bus (o el Bus de Beneficios), que brinda servicios directamente a las personas necesitadas "justo donde están", lanzó el jueves en Asbury Park.

El bus y los miembros del equipo están equipados para ayudar a las familias a solicitar ayuda para SNAP (cupones de alimentos), atención médica asequible y Medicaid. También ayudan con la preparación de impuestos, solicitudes de vivienda asequible, elaboración de presupuestos y administración de dinero, gastos de servicios públicos y servicios para personas mayores.

Las personas que viven en los condados de Monmouth y Ocean son elegibles para estos servicios confidenciales gratuitos. Para programar una cita, llame al 732-643-5888 o envíe un correo electrónico a services@fulfillnj.org.

NUEVA JERSEY -- La primera estación de beneficios sobre ruedas del país, llamado el Benefits Bus (o el Bus de Beneficios), que brinda servicios directamente a las personas necesitadas "justo donde están", lanzó el jueves en Asbury Park.

Una multitud de líderes comunitarios, funcionarios estatales y locales y miembros de la comunidad se reunieron el jueves para el innovador lanzamiento que permite que el equipo de conexiones de recursos de Fulfill se reúna con los clientes de una manera segura según COVID.

El bus y los miembros del equipo están equipados para ayudar a las familias a solicitar ayuda para SNAP (cupones de alimentos), atención médica asequible y Medicaid. También ayudan con la preparación de impuestos, solicitudes de vivienda asequible, elaboración de presupuestos y administración de dinero, gastos de servicios públicos y servicios para personas mayores.

Las personas que viven en los condados de Monmouth y Ocean son elegibles para estos servicios confidenciales gratuitos. Para programar una cita, llame al 732-643-5888 o envíe un correo electrónico a services@fulfillnj.org. Para abordar el autobús de beneficios, se les tomará la temperatura a todos los clientes, que también tendrán que responder un cuestionario de seguridad y usar una máscara.

El Benefits Bus está completamente equipado con tres estaciones socialmente distantes con protección de plexiglás. Un mecanismo de "deslizamiento" en el autobús amplía el espacio una vez que el autobús está estacionado para proporcionar al menos seis pies entre las estaciones de trabajo. También está equipado con un sistema de ventilación, agua corriente, calefacción, un baño y un telesilla.

“La misión de Fulfill es acabar con el hambre en nuestra comunidad. Pero simplemente alimentar a los hambrientos no aborda la raíz del hambre a largo plazo. Creemos que conectar a nuestros vecinos necesitados con servicios que puedan mejorar su situación general es clave para romper el ciclo de la pobreza y, como tal, el hambre. Muchos de nuestros clientes no conducen y no hay transporte público a nuestro edificio, por lo que es crucial que llevemos estos servicios a su puerta mientras mantenemos a todos seguros ”, dijo el presidente y director ejecutivo de Fulfill, Kim Guadagno, ex vicegobernadora de New Jersey.

Fulfill, anteriormente conocido como la despensa de alimentos the FoodBank of Monmouth y Ocean Counties, ha proporcionado alimentos para familias en los condados de Monmouth y Ocean durante más de treinta años. Durante la actual crisis del coronavirus, la demanda de alimentos ha crecido un 40% y Fulfill ha servido 2.6 millones de comidas adicionales a las personas necesitadas.

La directora ejecutiva de Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot, dijo a través de Zoom desde una pantalla jumbotron durante el lanzamiento del bus: “A medida que más personas recurren a los bancos de alimentos en busca de ayuda, es imperativo que los conectemos a todos los recursos disponibles para que se recuperen rápidamente. Estamos entusiasmados de unirnos a Fulfill hoy para lanzar el Bus de Beneficios y llegar a tantas familias como sea posible."

Fulfill pudo comprar y modernizar el autobús gracias a una subvención de ayuda COVID de Feeding America.

Carole Johnson, la comisionada del Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey, estuvo presente en el lanzamiento y habló sobre cómo el autobús de beneficios ayudaría a las familias.

"Estos son tiempos desafiantes para los habitantes de Nueva Jersey, por lo que Fulfill's Benefits Bus cambia las reglas del juego para conocer a las personas donde están y ayudar a conectar a las familias con la asistencia alimentaria, la asistencia médica y mucho más", dijo Johnson.