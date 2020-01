Inicia juicio contra Harvey Weinstein, donde nació el movimiento #MeToo

NUEVA YORK - Harvey Weinstein generó el movimiento #MeToo. Ahora, el ex titán de Hollywood protagoniza la mayor prueba de su vida: un momento histórico en un ajuste de cuentas a nivel global que ha empoderado a las mujeres al mismo tiempo que ilumina la dinámica del poder en el ámbito laboral.

Se esperan declaraciones de apertura y el primer testimonio de testigos el miércoles en el juicio por violación de Weinstein en la ciudad de Nueva York, donde la posibilidad de vida en prisión se avecina para el famoso productor de "Pulp Fiction" ahora señalado como depredador por decenas de mujeres.

Los acusadores de Weinstein incluyen algunas actrices conocidas que planean testificar o asistir al juicio y otras que buscan una forma de justicia en el caso de Nueva York porque sus acusaciones no han resultado en cargos penales.

"Este juicio es muy importante porque la enormidad del poder y la fama internacional de Harvey Weinstein ofrecen la oportunidad de destacar el abuso desenfrenado de poder que impregna nuestra cultura a nivel mundial", dijo la actriz Jessica Barth el martes.

"No solo el resultado de este juicio, sino el juicio en su conjunto, es un escenario precedente", dijo Barth, una estrella de las películas de "Ted" que dice que Weinstein una vez la invitó a su suite de hotel y exigió un masaje desnuda.

El juicio de Weinstein podría llevar más de un mes, dijo el juez James Burke. A juzgar por una ardua selección de jurados de dos semanas que contó con un panel de siete hombres y cinco mujeres, podría ser un foco de protestas y una intensa cobertura de los medios.

Oficiales adicionales de la corte fueron asignados en el frente del juzgado de Manhattan donde Weinstein, de 67 años, ha estado pasando con un andador que sus abogados dicen que fue necesario por un accidente automovilístico en el verano y una posterior cirugía de espalda.

En un intento fallido de último minuto para que se moviera el juicio, los abogados de Weinstein dijeron que en la sala de audiencias, 15 pisos más arriba, se escuchó el canto de una grupo que gritaba "¡el violador eres tú!"

Además de este dramático juicio, el actor Cuba Gooding Jr. se presentará en el mismo tribunal el miércoles para una audiencia en un caso en el que varias mujeres lo acusaron de tocarlas indebidamente. Negó todas las acusaciones de irregularidades.

Aunque docenas de mujeres acusaron a Weinstein de acosarlas o agredirlas sexualmente a lo largo de los años, su juicio en Nueva York implica solo un par de acusaciones: que violó a una mujer en una habitación de hotel de Manhattan en 2013 y agredió sexualmente a una mujer diferente en 2006.

Respaldados por el esperado testimonio de otros cuatro acusadores, los fiscales intentarán retratar a Weinstein como un monstruo que usó su poder para congraciarse con las mujeres, a veces prometiendo un papel en el cine u otro avance profesional, antes de agredirlas o violarlas sexualmente.

Una de ellas, la actriz Annabella Sciorra, testificará que Weinstein entró por la fuerza en su apartamento de Manhattan y la violó en 1993 o 1994 después de que protagonizó una película para su estudio de cine.

Si bien las acusaciones de Sciorra están fuera del estatuto de limitaciones para los cargos penales, el juez ha dicho que su testimonio puede usarse para probar cargos de agresión sexual depredadora, que conlleva una sentencia de cadena perpetua máxima y requiere que los fiscales muestren un patrón de mala conducta.

Los abogados de Weinstein dicen que cualquier encuentro fue consensuado. Planean ir a la ofensiva, señalando "docenas y docenas y docenas de correos electrónicos amorosos al Sr. Weinstein", dicen que muestran que él y algunas de sus acusadoras estaban en relaciones recíprocas. El abogado defensor Damon Cheronis dijo que algunas de las mujeres "también se jactaban de tener una relación sexual con él".

Una vez seguido por susurros en los círculos de Hollywood, Weinstein se encontró con una explosión de acusaciones de docenas de mujeres después de que The New York Times y The New Yorker publicaran exposiciones separadas sobre su comportamiento en octubre de 2017.

Después de las declaraciones de apertura, se espera que los fiscales llamen a un ex miembro de la junta directiva del antiguo estudio de cine de Weinstein para testificar sobre cómo la compañía manejó las acusaciones en su contra.

Un tema que no se ha resuelto en el juicio es la objeción de la defensa a un miembro del jurado que escribió una novela sobre mujeres jóvenes que incluye, según los materiales publicitarios del libro, descripciones de sus relaciones con hombres mayores depredadores. Si es removida y reemplazada como miembro del jurado, eso dejará solo dos suplentes restantes para el juicio.

Una vez que termine el juicio en Nueva York, Weinstein enfrenta cargos adicionales de violación y agresión sexual en Los Ángeles. Esos cargos se presentaron este mes en medio de la selección del jurado en Nueva York.