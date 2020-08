Información sobre ayuda alimentaria en CT, NJ, y NY

NUEVA YORK:

El alcalde Bill de Blasio anunció que las escuelas públicas de la ciudad no solo proporcionarán las tres comidas gratis a estudiantes, sino a cualquier neoyorquino que necesite alimentos.

La nueva iniciativa entra en efecto desde el viernes 3 de abril y se ofrecerán los alimentos tanto a familias con niños como a adultos sin niños.

La ciudad distribuirá la comida en 435 centros en los cinco condados, donde las personas pueden tomar desayuno, almuerzo y cena.

El cierre de los Centros para Adultos Mayores en los cinco condados dejó a miles en la incertidumbre, pero ahora los más vulnerables pueden recibir alimentos en casa. Para obtener el servicio es necesario llamar a la línea directa del Departamento de Adultos Mayores al 212-244-6469, o bien, al 311.

Para obtener más información, también puede visitar la página web del Departamento de Adultos Mayores.

ha entregado más de 200,000 comidas de emergencia a los neoyorquinos de la tercera edad en los cinco condados y se prepara para entregar 300,000 comidas de emergencia más. Encuentra el sitio de distribución más cercano aquí o llama al 311.

Además, las siguientes despensas comunitarias ofrecen comida para cocinar a las familias más necesitadas.

Bronx Center

402 E 152 Street, entre las avenidas Melrose y 3rd

Miércoles de 5 pm a 7 pm

Jueves y viernes de 10 am a mediodía

Kennedy Center

34 W 134 St, entre Lenox and 5th Ave. La entrada es por W 135 Street.

Miércoles de 9 am a mediodía.

Iglesia de St. Cecilia

125 E 105 St entre Park y Lexington Ave, Manhattan

Miércoles de 9 am a mediodía.

Iglesias de St. Augustine

1168 Franklin Ave., entre 167 y 168 St, El Bronx

Lunes de 9 am a mediodía

Jueves de 5 pm a 7 pm

NUEVA JERSEY:

El gobernador Phil Murphy anunció este que destinará dinero del Fondo de Ayuda para el Coronavirus, establecido bajo la Ley Federal de Ayuda y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES), para apoyar a los bancos de alimentos de Nueva Jersey, que han estado brindando asistencia alimentaria a a un sinnúmero de familias durante la pandemia de COVID-19.

El monto total de fondos de la Ley CARES será de $ 20 millones, con $ 10 millones distribuidos antes de agosto de 2020 y $ 10 millones adicionales disponibles antes de diciembre de 2020. Haz clic debajo para más información.

En cuanto a los almuerzos gratis y de bajo costo para estudiantes, a diferencia de la Ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva Jersey cada distrito escolar es responsable de distribuir la comida a los estudiantes, todo depende de sus recursos.

Aquí encontrarás la guía actualizada del Estado en cuanto al programa de comida para estudiantes.

El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey anunció que aquellos que reciben ayuda alimentaria a través de SNAP recibirán más beneficios en abril para abordar las necesidades críticas durante la crisis de COVID-19.

La organización Community FoodBank of New Jersey puede ayudarlo a encontrar despensas comunitarias sin usted no tiene SNAP. Llame al 800-609-3663 para más información.

CONNECTICUT:

Según la orden ejecutiva del gobernador Lamont, la cancelación de clases permanecerá vigente hasta el otoño.

PROGRAMAS DE COMIDAS DE EMERGENCIA

El Departamento de Educación del Estado autorizó dos categorías distintas de programas de comida de emergencia de acuerdo con los requisitos federales:

1-El programa de comidas de emergencia limitado a estudiantes que asisten a la escuela en distritos específicos. Los distritos escolares de esta lista solo están autorizados a servir comidas a los estudiantes que asisten a sus escuelas y a cualquier otro niño de 18 años o menor que resida en el mismo hogar

2-Programa comunitario de comidas de emergencia para niños. Cualquier niño de 18 años o menos puede recibir comida (s) en cualquier centro de distribución en estas ciudades. No tienen que ser residentes de esas ciudades o asistir a la escuela.