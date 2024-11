NUEVA YORK - Aquellos que no puedan asistir al Desfile de Acción de Gracias este jueves y quieren ver cómo se inflan los globos, tienen la oportunidad hacerlo el miércoles en la tarde como es costumbre. Lo mejor es que no lloverá como esta pronosticado para el jueves.

La temporada navideña realmente comienza cuando los globos de helio gigantes empiezan a flotar por Nueva York. El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, a dos años de su centenario, contará este año con 17 globos gigantes con personajes, 22 carrozas, 15 inflables novedosos y tradicionales, 11 bandas de música, 700 payasos, 10 grupos de actuación y más estrellas de las que caben en una mesa.

El inflado de globos del Desfile de Acción de Gracias es uno de los momentos favoritos de los fanáticos y apto para toda la familia un día antes del acto oficial.

Te contamos lo que debes saber para ver el evento de inflado de globos en persona este miércoles.

¿Cuándo se inflan los globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's?

El inflado de globos del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's se llevará a cabo el miércoles 27 de noviembre de 1 p.m. (10 a.m. PT) a 6 p.m. (3 p.m. PT).

La fila para que el público los vea comenzará a las 12 p.m.

¿Dónde está el inflado de globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's?

El inflado de globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's se lleva a cabo en el Upper West Side, afuera del Museo de Historia Natural, entre las calles West 77th y West 81st.

¿Cómo puedo ver el inflado de los globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's?

Nuestra cadana hermana NBC 4 New York presentará un programa especial en vivo sobre el inflado del globo a las 2 p. m., hora del Este (11 a.m. PT), en el canal de transmisión de NBC 4 New York donde quiera que transmita, o en la aplicación NBC New York.

Lo puedes ver aquí.

¿A dónde puedo ir para ver inflar los globos?

Los espectadores pueden ingresar a la fila en West 72nd Street y Columbus Avenue. La entrada cierra a las 6 p. m. (3 a.m. PT).

¿Qué calles están cerradas por el inflado del globo?

Central Park West estará cerrado desde West 72nd Street hasta West 86th Street hasta las 12 p. m. del jueves.

West 72nd Street hasta West 85th Street estará cerrado desde Central Park West hasta Columbus Avenue hasta las 12 p. m. del jueves.

La 79th Street Transverse estará cerrada hasta las 12 p. m. del jueves.

¿Cuándo es el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's?

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York el jueves 28 de noviembre de 2024 desde las 8:30 a. m. hasta las 12 p. m. (de las 5:30 a.m. hasta las 9 a.m. PT).

Para todos los detalles sobre el desfile ir aquí.