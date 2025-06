“Estaba destrozada”: ICE detiene a madre hispana de cinco hijos en Nueva York y la envían a Texas

NUEVA YORK -- Funcionarios federales de inmigración detuvieron a una madre hispana de cinco hijos, que vive en Long Island, según informaron su familia y su abogado.

Ya se están realizando esfuerzos para lograr la liberación de Nuvia Martínez, quien reside junto a su familia en Ventura, de Brentwood.

"Es una buena persona. Solo denle una oportunidad", rogó su hermano mayor, quien pidió no revelar su nombre.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Funcionarios de inmigración arrestaron a Martínez Ventura, de 30 años, el pasado 11 de junio durante una revisión programada en las oficinas federales de Manhattan.

Desde entonces, fue trasladada a Houston, Texas, y corre peligro de ser deportada, según su abogada de East Islip, Ala Amoachi.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Martínez Ventura es ama de casa y no tiene antecedentes penales, según Amoachi.

“Ella ahora me habló, estaba destrozada. Me dijo que ya la habían trasladado para Texas. Me dijo que estaba destrozada por los niños, porque ella quería estar con sus niños" dijo la madre de la arrestada en una llamada telefónica con Telemundo 47. "Yo lo único que les pido es que tengan piedad de ella, sus hijos la necesitan, que la dejen libre".

Sus hijos tienen entre 3 y 11 años y enfrentan desafíos como autismo, dificultades de aprendizaje y diabetes juvenil.

Su hijo de 11 años fue hospitalizado por complicaciones de diabetes poco después de su detención, según su hermano. Los niños no entienden qué le pasa a su madre.

“Los niños están devastados, preguntado por su mamá, principalmente el niño que tiene diabetes”, dijo el hermano sobre los niños. “Es muy difícil explicar la situación. No tenemos palabras para contarles lo que le pasó”.

Martínez Ventura es oriunda de El Salvador y llegó a Estados Unidos sin documentación en 2016. Según su hermano, la joven madre y dos de sus hijos presenciaron el asesinato de su esposo, un exsoldado, por parte de pandillas. La violencia en su país habría sido la razón de irse y llegar a Estados Unidos.

Los funcionarios de inmigración han denegado las solicitudes de asilo de Martínez Ventura en dos ocasiones, según su abogado.

Ha continuado buscando un estatus legal para permanecer en Estados Unidos.

“Se ha estado reportando con ICE. No ha faltado a sus citas. No había razón para detenerla en este momento”, dice Amoachi.

ICE no respondió a una solicitud de comentarios sobre este caso.

Según Amoachi, la oficina de la senadora neoyorquina Kirsten Gillibrand está investigando el caso para intentar que la joven madre regrese a casa.

"¿Qué van a hacer sin su madre? Su madre es lo único que quieren", dijo su hermano.

"ICE debería hacer lo correcto y liberarla con un brazalete de tobillo o bajo supervisión. Está en su derecho", añadió Amoachi.