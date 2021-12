Hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en Nueva York alcanzan máximos de 7 meses; mandato de mascarilla sobre la mesa

Lo que debes saber Los funcionarios de la ciudad de Nueva York dicen que una opción de mandato de máscara está sobre la mesa si los datos lo justifican, pero eso no ha sucedido en este momento y continúan impulsando las vacunas para personas de todas las edades (y refuerzos).

Las preguntas surgen en medio de la amenaza de la nueva variante Ómicron, que se confirmó el miércoles en un paciente en California; la cepa parece ser más contagiosa y puede presentar un mayor riesgo de reinfección.

Ómicron se identificó en Sudáfrica hace una semana y desde entonces se ha detectado en más de 20 países, siendo Estados Unidos el último.

NUEVA YORK - Nueva York reportó casi 10,000 nuevos casos diarios de COVID el miércoles, un número que no ha superado desde el 10 de febrero, y 45 muertes, otro máximo de meses, cuando la gobernadora Kathy Hochul desplegó 60 equipos de la Guardia Nacional en centros de atención a largo plazo ante una temida marejada invernal que amenaza con frenar el avance de la pandemia en el estado.

Mientras tanto, las hospitalizaciones por virus superaron las 3,000 por primera vez desde fines de abril, lo que representa un aumento del 57% solo en el último mes, dijo Hochul en su actualización diaria de COVID. Y reiteró que su equipo continúa monitoreando los desarrollos con la variante Ómicron, que se acaba de detectar en EEUU, dijeron los CDC.

La gobernadora ha dicho en términos inequívocos que es solo cuestión de tiempo antes de que se identifique en Nueva York, y se está preparando en consecuencia. El departamento de salud del estado está coordinando el despliegue de la Guardia Nacional con instalaciones identificadas que necesitan recursos adicionales y está preparado para desplegar más recursos en consecuencia.

"A medida que el clima se vuelve más frío y los amigos y la familia se reúnen en el interior para la temporada navideña, aumenta el riesgo de un pico invernal en los casos de COVID-19", dijo Hochul en un comunicado. "Tenemos las herramientas para combatir este virus; vacúnese si no lo ha hecho y obtenga el refuerzo si está vacunado. Use una máscara, lávese las manos y manténgase a usted ya sus seres queridos a salvo".

El mantra que el demócrata reiteró el miércoles por la tarde se hizo eco de los recordatorios compartidos horas antes por el alcalde saliente de la ciudad de Nueva York, quien dijo que los cinco condados se reservan el derecho de volver a imponer los mandatos de mascarillas faciales en interiores para todas las personas, independientemente del estado de vacunación, en caso de que el surgimiento de Ómicron y los picos de vacaciones lo justifiquen.

Ese no parece ser el caso todavía, dijo el alcalde Bill de Blasio. El demócrata, que ha sido presionado repetidamente sobre el tema desde que él y sus principales funcionarios de salud lanzaron un nuevo aviso de máscara esta semana recomendando el uso para todos los interiores en medio de las amenazas anticipadas, dijo el miércoles que un nuevo mandato de cubrirse la cara es "una opción si obtener datos específicos que nos indiquen que es necesario".

Esa información no está ahí en este momento, dijo.

En cambio, De Blasio duplicó la vacunación, diciendo que se reduce a lo que los funcionarios creen que finalmente "funcionará" en lo que respecta a erradicar la pandemia de COVID-19.

"Creemos que la vacunación es la estrategia central y tenemos que mantener todo el enfoque en la vacunación. No quiero que la gente piense nunca que una máscara reemplaza a la vacunación. No es así", dijo el alcalde. "La vacunación es la forma de detener la COVID. Todavía tenemos muchos jóvenes que no están vacunados, tenemos muchos adultos que aún pueden vacunarse, ciertamente tenemos millones de personas que pueden recibir un aumentador de presión."

El de De Blasio es un refrán común entre los demócratas electos en EEUU, mientras buscan apuntalar las defensas contra la amenaza aún presente de la variante delta y planificar las incógnitas que Ómicron podría traer una vez que se confirme su presencia.

Esa primera confirmación estadounidense llegó el miércoles. El CDC dijo que, junto con el departamento de salud de San Francisco, había confirmado un caso de Ómicron en un viajero que había regresado de Sudáfrica, donde se originó la cepa, el 22 de noviembre.

Expertos, incluido el Dr. Anthony Fauci, creían que Ómicron ya estaba en EEUU antes de la confirmación del miércoles, aunque una submuestra tan pequeña de casos positivos está secuenciada genéticamente para aislar variantes que, como los estadounidenses han aprendido, lleva tiempo detectar nuevas. California secuencia aproximadamente el 5.7% de todas las muestras positivas, por ejemplo, según los datos más recientes de los CDC, mientras que Nueva York secuencia aproximadamente el 3.5% del grupo en aumento una vez más.

Las autoridades dicen que es solo cuestión de tiempo antes de que Ómicron sea detectada localmente. Se identificó por primera vez en Sudáfrica hace una semana y desde entonces se ha confirmado su propagación a casi dos docenas de países, incluidos el Reino Unido, Canadá, Italia, Alemania, Japón y ahora los Estados Unidos. Su aparición, cuyas implicaciones carecen de evidencia científica significativa en esta etapa temprana, ha llevado a las naciones a reimplementar las prohibiciones de viaje o pausar la flexibilización de las restricciones, y se espera que Estados Unidos endurezca los requisitos de prueba en unos días.

Las mutaciones son parte del curso de los virus de cualquier tipo, aunque esta última cepa de COVID identificada por primera vez en Sudáfrica ya ha sido considerada una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud porque la evidencia hasta la fecha sugiere que podría ser más transmisible que las cepas anteriores. como lo era Delta, y más propenso a la reinfección.

Si bien la proporción de casos de COVID de gran avance ha aumentado notablemente en los últimos meses a nivel municipal, estatal y nacional debido a la inmunidad delta y la disminución, esa proporción sigue siendo solo una pequeña fracción de todas las nuevas infecciones. Y la investigación continúa mostrando que todas las vacunas autorizadas por el gobierno federal son excepcionalmente efectivas para prevenir enfermedades graves relacionadas con COVID y la muerte entre personas completamente vacunadas de todas las edades.

En Nueva York, los neoyorquinos completamente vacunados tenían un 78.3% menos de probabilidades de convertirse en un caso de COVID-19 en comparación con los neoyorquinos no vacunados en la semana del 1 de noviembre y un 94.4% menos de probabilidades de ser hospitalizados por COVID, según muestran los datos estatales. El número de casos disminuyó a mediados de julio en medio de la propagación del delta, pero nunca cayó por debajo del 73% y la efectividad de la vacuna para los neoyorquinos completamente vacunados frente a los neoyorquinos no vacunados alcanzó un mínimo del 89.8% un mes antes. Mira más datos aquí.

Sin embargo, la percepción de la presencia inminente de otro obstáculo en todos los niveles de recuperación de esta pandemia que ya lleva años, y el dolor continuo que su catástrofe aún sin resolver ha causado a millones de personas en todo el mundo, está avivando la ansiedad una vez más en el mundo. mentes de muchos, así como la acción temprana de los elegidos.

Hochul, quien se postula con el boleto demócrata para 2022, implementó un estado de emergencia durante el fin de semana para acelerar el acceso a los recursos federales según sea necesario y preparar un programa de aumento y flexibilidad hospitalaria para el mismo.

En un comunicado, Hochul reconoció que no se ha encontrado Ómicron aquí todavía, pero dijo que "ya viene". Y el lunes, dijo que los hospitales del estado que experimentan escasez de camas deben suspender todas las cirugías no urgentes a partir de este viernes.

El gobernador había dicho que 32 a 36 hospitales en el norte del estado de Nueva York con capacidad de camas por debajo del 10% podrían tener que suspender la realización de cirugías electivas. Los funcionarios de salud estatales reevaluarán esos hospitales específicos a mediados de enero, dijo Hochul.

En cuanto al mandato de máscaras en todo el estado, la gobernadora dijo que no, eso haría mucho para detener la posible propagación, citando el incumplimiento entre ciertas multitudes en ciertas partes del estado con tasas de vacunación más bajas como una frustración constante.

"Esa es una opción, pero hay una realidad: las personas que no se vacunarán son probablemente las mismas personas que tampoco usarán una máscara", dijo Hochul.

Mientras tanto, animó a todo el mundo a redoblar las medidas de precaución: ponerse mascarillas, lavarse las manos y vacunarse, diciendo que esto último "sigue siendo una de nuestras mayores armas en la lucha contra la pandemia".

El CDC ha subrayado los puntos de Hochul y De Blasio y, al igual que la ciudad de Nueva York, recomienda usar una máscara en lugares públicos cerrados, especialmente aquellos que se perciben como entornos de mayor riesgo, como precaución.

Aunque la OMS ha calificado a Ómicron como una variante de preocupación, los principales funcionarios de salud en EEUU y la ciudad de Nueva York dicen que se necesita más investigación para concluir definitivamente.

El Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, ha enfatizado que aún no hay datos que sugieran que la nueva variante cause una enfermedad más grave que la variante anterior de COVID-19. Collins reconoció que parece, al menos según los datos actuales disponibles, ser más contagioso.

Los funcionarios de la ciudad de Nueva York reconocen lo mismo.

"Todavía no tenemos pruebas confiables sobre si esta variante es más fácil de propagar, es más probable que provoque una enfermedad grave o sea capaz de evitar los anticuerpos de las vacunas o infecciones previas. Sin embargo, hay signos tempranos de que puede tener la capacidad de propagarse rápidamente". "dice el sitio web COVID de la ciudad.