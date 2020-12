Hospitalizaciones en NY alcanzan total más alto desde mayo mientras se espera posible ola de casos

Lo que debes saber Nueva York está preparando para sobrepasar las 30,000 muertes confirmadas por COVID-19 esta semana (aunque es probable que el número real ya sea mucho más alto) a medida que las hospitalizaciones continúan aumentando en medio de una espera ansiosa por el temido aumento debido a los días festivos

Mientras tanto, las nuevas restricciones para los vuelos a Nueva Jersey procedentes del Reino Unido entran en vigor el lunes, ya que media docena de países más informaron sus primeros casos de la mutación viral altamente contagiosa que provocó el último cierre en Gran Bretaña.

Durante las vacaciones de Navidad, el país superó el hito de los 19 millones de casos y superó las 332,000 muertes por virus, según un recuento de NBC News. Con todo, un virus que recién comenzaba a aparecer en los titulares mundiales en esta época el año pasado ahora se ha cobrado la vida de uno de cada 1,000 estadounidenses.

NUEVA YORK -- Nueva York está preparando para sobrepasar las 30,000 muertes confirmadas por COVID-19 esta semana (aunque es probable que el número real ya sea mucho más alto) a medida que las hospitalizaciones continúan aumentando en medio de una espera ansiosa por el temido aumento debido a los días festivos.

Mientras tanto, las nuevas restricciones para los vuelos a Nueva Jersey procedentes del Reino Unido entran en vigor el lunes, ya que media docena de países más informaron sus primeros casos de la mutación viral altamente contagiosa que provocó el último cierre en Gran Bretaña.

A pesar de las advertencias de los CDC de quedarse en casa durante las vacaciones, casi 10 millones de estadounidenses viajaron en avión en los últimos 10 días, según la TSA. Con más de 200,000 casos que se reportan en los EE.UU. Cada día, el experto en enfermedades infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, advierte que cualquier pico de vacaciones podría abrumar a los hospitales.

"Es muy posible que veamos un aumento posterior a la temporada, en el sentido de Navidad, Año Nuevo, y, como lo he descrito, como un aumento tras otro", dijo Fauci en el programa "State of the Union" de CNN el domingo.

Asegurar la capacidad hospitalaria ha sido la máxima prioridad para el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante el último mes, a medida que las cifras aumentaron lentamente, y luego de manera más constante. Casi 7,200 personas están hospitalizadas con el virus en todo el estado según su último informe, el total más alto desde el 10 de mayo, un presagio de más tragedias potenciales.

El estado ha informado al menos 100 nuevas muertes por COVID al día durante casi dos semanas. El número total de muertes confirmadas es ahora de 29,511, aunque los CDC y los expertos dicen que es probable que se culpe al virus por miles y miles de muertes más.

Dadas las últimas tendencias, Cuomo dice que Nueva York se encuentra en una "carrera" para distribuir la vacuna en medio del aumento.

"Ha sido un año difícil y todavía tenemos varios meses difíciles por delante, pero podemos ver la luz al final del túnel y llegaremos allí si todos hacemos nuestra parte para frenar la propagación", dijo Cuomo en un declaración el domingo.

El proceso apenas empieza y ya se sabe cuál es la fecha estimada en la que la población en general podría acceder a la vacuna.

La ciudad de Nueva York también superó un punto de referencia durante el fin de semana, superando una tasa de positividad del 7 por ciento por primera vez en la memoria reciente. Mientras tanto, la tasa de positividad en todo el estado se mantiene estable en torno al 5.5 por ciento.

Las preocupaciones sobre esa variante del Reino Unido, que la evidencia indica que podría ser hasta un 50 por ciento más transmisible y puede infectar más fácilmente a los niños, solo ha agravado las preocupaciones en torno a un pico debido a las fiestas navideñas. Aún no se ha identificado en los Estados Unidos, pero ahora se ha confirmado en una docena de otros países.

Irlanda, Canadá, Francia, Japón, Alemania y Corea del Sur confirmaron al menos un caso de la variante desde la víspera de Navidad, lo que se suma a una lista que también incluye a Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y Australia.

El alcalde Bill de Blasio anunció nuevas medidas la semana pasada para proteger a la ciudad de Nueva York de la variante, diciendo que los miembros de la oficina del alguacil entregarían personalmente las órdenes de cuarentena a los viajeros del Reino Unido que lleguen a los cinco condados, y luego tocarán la puerta para asegurarse de que estén honrando el pedido si no han probado.

No se han dado cifras públicamente sobre cuántos encuentros como ese puede haber habido desde que De Blasio hizo el anuncio el miércoles.

Residentes de nuestra área bajo incertidumbre sobre qué pasará con el cheque de alivio del Gobierno. Carolina Ardila trae los detalles.

Aunque aún no se ha detectado localmente, Cuomo cree que la nueva cepa ya está en Nueva York ya que si algo se propaga a nivel mundial, termina aquí. Pero quiere saber cuándo se confirma y dónde se detecta. El gobernador ordenó a los hospitales de todo el estado que realicen pruebas para detectar la mutación.

La identificación de una mutación viral requiere una secuenciación exhaustiva del código genético de muestras individuales de COVID-19. Hasta la semana pasada, The Wadsworth Center, el laboratorio de salud pública del estado, había secuenciado al menos 3,700 muestras y no encontró la cepa. Eso es solo alrededor del 0.4 por ciento de los 922,000 casos confirmados por Nueva York.

De manera similar, los CDC solo han realizado la secuenciación genética en aproximadamente el 0.5 por ciento de los casos confirmados en Estados Unidos. La agencia reconoce que la variante puede haber pasado por esos análisis y haber estado circulando en los EE.UU. durante algún tiempo.

Los viajeros desde el Reino Unido a Nueva York a través de British Airways, Virgin Atlantic y Delta deben proporcionar una prueba de COVID negativa antes de la salida, según un acuerdo que Cuomo alcanzó con las respectivas aerolíneas la semana pasada. Ese mismo mandato se aplica a los viajeros de United Air desde el Reino Unido al aeropuerto de Newark a partir del lunes, el mismo día en que Nueva Jersey comienza a vacunar en sus hogares de ancianos.

La carrera hacia la vacunación a gran escala no podría ser más urgente, con el objetivo de la "inmunidad colectiva" aún a meses de distancia y Estados Unidos aún debe desacelerar su último aumento.

Investigación por presunta distribución ilegal de la vacuna contra el COVID-19

Durante las vacaciones de Navidad, el país superó el hito de los 19 millones de casos y superó las 332,000 muertes por virus, según un recuento de NBC News. Con todo, un virus que recién comenzaba a aparecer en los titulares mundiales en esta época el año pasado ahora se ha cobrado la vida de uno de cada 1,000 estadounidenses.

Durante mucho tiempo, el epicentro de la crisis nacional, Nueva York ha cedido esa posición poco envidiable a estados como California, Florida y Texas. El estado, especialmente la ciudad de Nueva York, todavía tiene una parte inquietante de la tragedia nacional.

Hasta el lunes, la ciudad de Nueva York ha confirmado más de 17,300 muertes por virus, aunque la investigación muestra que otras 10,000 más pueden ser atribuibles al COVID-19 de alguna manera. Nueva Jersey se acerca a la marca de los 20,000.

Desde marzo, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han confirmado casi 60,000 muertes por COVID y más de 1.5 millones de casos.