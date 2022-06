Hombre sale disparado por los aires desde un bote tras un accidente en Fire Island

NUEVA YORK -- Un hombre de 34 años de Long Island ha sido rescatado tras chocar un bote de 25 pies de largo en Fire Island tras aparentemente sufrir una emergencia médica, según dijo la policía el jueves.

El hombre, identificado como Michael Greene, estaba operando un bote Grady-White justo antes de las 6 p.m. del día anterior cuando tuvo algún tipo de accidente y se estrelló, siendo arrojado del barco.

Un buen samaritano saltó al agua y mantuvo a Greene a flote hasta que llegaron los oficiales de la Marina del Departamento de Policía del Condado de Suffolk y comenzaron a brindar primeros auxilios, dijeron las autoridades. Un tercer oficial de la Marina saltó de su bote al de Greene, que comenzó a moverse en círculos y quedó flotando sin operador.

Ese oficial logró cambiar el bote a neutro y regresar al bote de la Marina antes de que el bote que Green estaba operando se hundiera.

Green fue trasladado a un hospital en helicóptero y evaluado para el tratamiento de lesiones que las autoridades definen como no amenazantes para su vida. No había otros pasajeros en el Grady-White en el momento del accidente y no se reportaron otras lesiones, dijeron las autoridades.