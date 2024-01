Hombre haciéndose pasar por mujer transgénero viola prisionera en Rikers, alega demanda

Lo que debes saber Una ex prisionera de la cárcel de mujeres Rose M. Singer en Rikers Island está demandando a la Ciudad de Nueva York, alegando que el personal de la cárcel ignoró sus advertencias en 2022 de que una mujer transgénero alojada entre mujeres era en realidad un hombre que se hacía pasar por una mujer para aprovecharse del sexo opuesto tras las rejas.

Según la demanda civil, Rose Doe no sólo creía que el presunto perpetrador estaba mintiendo sobre su identidad de género, sino que el personal del DOC "le ordenó deliberadamente al prisionero que afirmara que era transgénero para que pudiera quedarse en el dormitorio femenino donde tendría acceso a las reclusas."

Nicholas Liakas, el abogado que representa a Rose Doe, dijo que teme que el hecho de que el personal penitenciario no elimine rápidamente a un impostor también pone en peligro a los reclusos transgénero reales que han luchado durante años por tener acceso a una vivienda que se alinee con sus identidades de género.

"Su presentación fue: 'No soy transgénero. Soy heterosexual. Me gustan las mujeres'", dijo la demandante, identificada sólo como "Rose Doe" en la demanda.

Según la demanda civil, Rose Doe no sólo creía que el presunto perpetrador estaba mintiendo sobre su identidad de género, sino que el personal del DOC "le ordenó deliberadamente al prisionero que afirmara que era transgénero para que pudiera quedarse en el dormitorio femenino donde tendría acceso a las reclusas."

Los registros de investigación obtenidos por los abogados de Doe y proporcionados al I-Team, el equipo de investigación de nuestra cadena hermana NBC New York, muestran que poco después de que el presunto perpetrador llegara al dormitorio femenino, Doe se quejó ante el personal penitenciario, alegando que el nuevo detenido le hizo proposiciones sexuales el 4 de abril y luego la manoseó en el baño el 6 de abril. Después de revisar esas quejas, el director interino del Centro Rose M. Singer (o RMSC por sus siglas en inglés), Floyd Phipps, envió un correo electrónico diciendo: "Siento que esa persona no es adecuada para el RMSC… [Rose Doe] no quiere permanecer en la unidad por sentirse inseguro."

Incluso después de esas advertencias y quejas, Doe dice que los oficiales penitenciarios no sacaron al presunto perpetrador de la vivienda para mujeres. Según la demanda de Doe, temprano en la mañana del 7 de abril, "mientras la demandante dormía en su cama, el perpetrador aprovechó la oportunidad para agredir sexualmente a la demandante nuevamente… bajándole los pantalones mientras dormía y comenzó violarla."

"Estaré marcada por el resto de mi vida", dijo Doe al I-Team.

Nicholas Liakas, el abogado que representa a Rose Doe, dijo que teme que el hecho de que el personal penitenciario no elimine rápidamente a un impostor también pone en peligro a los reclusos transgénero reales que han luchado durante años por tener acceso a una vivienda que se alinee con sus identidades de género.

"Cuando alguien dice ser algo que no es, ahora va en detrimento de toda la comunidad, porque causará preocupación", dijo Liakas. "Dejando de lado el género, cuando hay un peligro claro hay que eliminarlo y esto es algo en lo que había muchas oportunidades para intervenir y prevenir una violación".

Un portavoz del Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York (o DOC por sus siglas en inglés) se negó a comentar sobre la demanda, citando el hecho de que es un caso activo. En una carta a Rose Doe, fechada el 26 de junio de 2022, los investigadores de la cárcel dijeron que no había "pruebas suficientes para tomar una determinación final sobre si el evento ocurrió o no".

El I-Team no nombra al presunto violador porque el prisionero no ha sido acusado penalmente. Aunque Doe dice que denunció la violación, su demanda afirma que el personal del DOC "encubrió las agresiones sexuales de la demandante al no proporcionarle servicios médicos y de salud mental adecuados y al no recopilar, documentar y revisar pruebas".

La acción legal, que alega que un hombre heterosexual se hizo pasar por una mujer transgénero para tener acceso a las detenidas, se produce un año después de que defensores de los presos trans imploraron al Ayuntamiento de Nueva York y al Departamento Correccional que facilitaran a los reclusos la obtención de viviendas que se alinea con sus identidades de género.

En una audiencia en enero pasado sobre equidad de género en la cárcel, la Dra. Rachel Golden, psicóloga que se especializa en atención de afirmación de género para personas transgénero, no conformes con el género, no binarias e intersexuales (o TGCNBI), dijo a los legisladores que sería un error pensar que es común que los hombres se hagan pasar por mujeres trans tras las rejas.

"Temer que un mal actor pretenda ser transgénero y por lo tanto cree un ambiente inseguro resulta en un continuo y desproporcionado objetivo de acoso y violencia contra personas TGNCNBI", testificó Golden.

Añadió que las mujeres trans tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de violencia sexual cuando están alojadas en instalaciones para hombres.

"Hay poco o ningún incentivo para fingir ser transgénero y mucho menos esforzarse para mantener esa artimaña en el tiempo", dijo Golden. "No hay absolutamente ninguna evidencia de que las personas que fingen ser transgénero sean algo común, mientras que hay amplia evidencia que respalda el riesgo de violencia y agresión a las mujeres transgénero alojadas en un centro para hombres".

Según la Oficina de Estadísticas de Justicia de Estados Unidos, los presos transgénero tienen muchas más probabilidades de sufrir violencia sexual que la población general tras las rejas. Una encuesta nacional de personas encarceladas realizada en 2011-2012 encontró que casi el 16% de los reclusos transgénero en las cárceles locales informaron haber sido victimizados sexualmente. Eso se compara con sólo el 3% de toda la población carcelaria.

En agosto del año pasado, el prisionero acusado de violar a Rose Doe fue trasladado a una prisión de máxima seguridad para hombres después de declararse culpable de los cargos de agresión grave que originalmente lo llevaron a Rikers.

Contactado por teléfono, el padre del prisionero acusado le dijo al I-Team que su hijo era "un recluso con problemas" que "tenía novia cuando entró", pero que no creía que su hijo fuera capaz de violar a alguien.

Antes de la presunta violación, los abogados de Rose Doe dicen que había amplia evidencia de que introducir al acusado a un dormitorio femenino podría ser peligroso, incluidos registros disciplinarios de la cárcel que mostraban que el perpetrador acusado tenía cinco denuncias abiertas registradas bajo la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión, una ley de 2003 que estandarizó el proceso para presentar denuncias sobre presunta conducta sexual inapropiada tras las rejas.

Liakas dijo que la existencia de esas quejas debería haber motivado la adopción de medidas, independientemente de la identidad de género del recluso.

"Si esta persona era verdaderamente transgénero o no ignora el hecho de que tenía un historial de quejas de comportamiento depredador", dijo Liakas. "Este individuo tenía denuncias documentadas de acoso. Culminó con una violación después de ser ignorado".

El registro de investigación compartido con el I-Team también incluye transcripciones de llamadas telefónicas grabadas en la cárcel en las que un recluso profesa ser un heterosexual que manipuló su entrada al dormitorio de mujeres y busca un encuentro sexual con prisioneras.

"No soy gay… No quiero ningún pene", se lee en una de las transcripciones. "Mándenme algunos trabajadores para acá, como todo un intercambio de trabajadores, heterosexuales".

El nombre de la persona que llamó por teléfono en la cárcel está redactado en las transcripciones, pero los abogados de Doe dicen que probablemente sea el mismo prisionero que agredió a su cliente.

Rose Doe le dijo al I-Team que está de acuerdo en que las mujeres transgénero pueden ser alojadas de manera segura entre mujeres. Pero ella cree que el personal penitenciario tiene la responsabilidad de actuar rápidamente cuando los reclusos expresan su preocupación sobre posibles impostores.

"Simplemente tomaron mi queja y dijeron que harían algo al respecto y nunca lo hicieron", dijo Doe.

En enero pasado, el ex comisionado penitenciario Louis Molina le dijo al Ayuntamiento que Rikers Island albergaba a unas 50 personas que se autoidentificaban como transgénero, género no conforme, no binario o intersexual. De esas personas, 38 fueron alojadas en las instalaciones de género solicitadas. El departamento no especificó las razones por las que a la otra docena de personas se les negó una vivienda que se alineaba con sus identidades de género.

El DOC dice que, en la medida de lo posible, busca adaptarse a la ubicación de vivienda deseada por un individuo de acuerdo con su identidad de género.

Esta historia fue publicada primero en NBC New York.