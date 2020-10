Hombre es tragado por un socavón repentino que se abrió en acera de NYC

NUEVA YORK -- Un hombre se está recuperando después de una terrible experiencia en la que se vio tragado por el suelo, luego de que un socavón se abriera repentinamente en una acera del Bronx durante el fin de semana, lo que lo llevó a caer unos 12 pies.

Sin embargo, fue lo que vio a continuación lo que dijo que fue más aterrador que la caída en sí, según su madre, quien habló exclusivamente con nuestra cadena hermana News 4 New York.

Una barrera temporal está ahora levantada mientras los equipos arreglan el agujero donde se desarrolló la aterradora escena, a solo unos pies de una parada de autobús concurrida. Una parada de autobús que ve a la gente caminar y esperar su transporte todos los días, exactamente lo que estaba haciendo Leonard Shoulders cuando la acera se abrió de repente.

Shoulders estaba esperando un autobús en la Tercera Avenida en el Bronx el sábado frente al Hospital de San Barnabas en el momento en que la acera se derrumbó.

"Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido cualquiera, fue una situación aterradora", dijo Cindy White, la madre de Shoulders, a News 4 New York.

La madre de Shoulders todavía no puede creer lo que le pasó a su hijo. En el video de vigilancia, se puede ver a Shoulders parado cuando la acera se abre y se cae. Intenta agarrarse a cualquier cosa para no caer, pero no puede, y finalmente cae al vacío, entre 12 y 15 pies por debajo de la acera, mientras el concreto y los escombros le caían sobre la cabeza.

"Calló con los pies primero", dijo White. "Estaba de pie y la acera simplemente … Fue como una succión. Como un sumidero. Simplemente se cayó".

White continuó diciendo que su hijo está traumatizado después de su caída.

“Está traumatizado. Dijo que cayó directamente. Dijo que estaba cayendo, cayendo. Pero los escombros caían y lo golpeaban en la cabeza ", dijo White.

El video de vigilancia muestra a personas mirando hacia el agujero después de la caída de Shoulders, pidiéndole que mueva las brazos y grite si está bien.

Lo ven mover los brazos, pero Shoulders se niega a gritar para pedir ayuda. Su madre le dijo a News 4 New York por qué.

“Él dijo, 'Ma, las ratas allá abajo eran ridículas'. Él dijo, 'eran tan grandes'. Tenía miedo de gritar porque pensó que se le iban a meter en la boca”, dijo su mamá.

La policía y los bomberos llegaron y se pusieron a trabajar, dedicando casi media hora a sacar con cuidado a Shoulders.

Mientras tanto, su madre está agradecida de que su hijo haya sobrevivido a la caída, pero quiere saber qué causó que la acera se abriera y se tragara a su hijo.

"Está vivo. Gracias a Dios", dijo White.

Después del incidente, los inspectores de edificios encontraron el área debajo de la acera en mal estado. Tres negocios permanecen cerrados hasta nuevo aviso debido al sumidero.

Según el Departamento de Edificios, su investigación sobre este incidente está en curso.

"Las posibles acciones de cumplimiento están pendientes de los resultados de esa investigación", dijo el departamento, agregando: "La Orden de Desalojo Total aún está en vigor y se ha erigido una cerca de construcción alrededor del edificio en interés de la seguridad pública".