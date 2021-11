Hombre de Nueva York con más de 70 arrestos previos por robo de autos vuelve a caer por su mala maña: NYPD

NUEVA YORK - Un hombre de la ciudad de Nueva York presuntamente robó al menos cinco autos el domingo, todos ellos taxis, y la policía dice que ha estado haciendo lo mismo durante casi 40 años.

Una cámara corporal de la policía publicada por el Departamento de Policía de Nueva York mostró a un oficial corriendo detrás de Robert Williams, de 62 años, el domingo después de que testigos lo identificaron como un sospechoso que estaba irrumpiendo en vehículos a lo largo de Elderts Lane en el este de Nueva York. Un video de un teléfono celular grabado por un testigo también supuestamente muestra a Williams saliendo de un automóvil en el que irrumpió esa mañana.

El taxista, Mohammad Hossain, dijo a nuestra estación hermana NBC que fue una de las víctimas de la supuesta juerga de robos de Williams.

"Mi billetera también tiene mi tarjeta verde, seguro social, permiso de trabajo y mis cuatro tarjetas de crédito, dos tarjetas de débito, licencia de conducir … de hecho lo perdí todo", dijo Hossain, contando todos sus artículos faltantes. Ahora se ve obligado a dejar de trabajar justo antes de las vacaciones.

"No puedo conducir, no puedo trabajar … ahora me siento tan mal, ya sabes, este es un mal momento para mí. Porque es el momento de Navidad, el Día de Acción de Gracias", agregó.

Con más de 70 arrestos previos por delitos similares, los investigadores dicen que Williams usó un destornillador y unos alicates oxidados para quitar los burletes de las ventanas de los autos para quitarse cualquier cosa valiosa.

"Ha sido una amenaza para las personas pobres y trabajadoras que salen solo para poner comida en sus mesas", dijo Fernando Mateo, fundador de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York.

La policía dice que Williams ya tenía una orden de arresto por no comparecer ante el tribunal por otra supuesta ola de crímenes que tuvo lugar a principios de este año. La información del representante de Williams no estuvo disponible de inmediato.