Hombre de Harlem arrestado por el asesinato de su novia, partes del cuerpo encontradas en maletas

NUEVA YORK -- Se realizó un arresto en el caso de asesinato de D'Asia Johnson, la mujer de 22 años encontrada desmembrada y metida en maletas dejadas dentro de un apartamento de Brooklyn en septiembre.

La policía arrestó a Justin Williams, de 24 años, por cargos de asesinato y ocultación de un cadáver humano el lunes, casi siete semanas después de que se descubriera a Johnson. El hombre de Harlem, previamente identificado por las fuentes como el novio de la víctima, había sido interrogado por las autoridades el mes pasado sobre su asesinato, dijeron las fuentes.

La seguridad de Linwood Apartments en East New York fue a ver a Johnson el 21 de septiembre en su apartamento del sexto piso después de no verla durante aproximadamente un mes, dijeron fuentes policiales. No está claro qué los llevó a verificar ese día, pero un alto funcionario de la Policía de Nueva York dijo que la seguridad encontró a alguien que se cree que era su novio.

Ese hombre no los dejó entrar, dijo el alto funcionario, y la seguridad dijo que llamarían a la policía para acceder. Él y otro hombre abandonaron el apartamento una vez que los agentes de seguridad se alejaron, según mostró la vigilancia del edificio, y uno de los hombres llevaba una bolsa de lona negra, dijo el alto funcionario de la Policía de Nueva York. Seguridad los vio salir y volvió al apartamento.

Fue entonces cuando se encontraron con una escena de terror: sangre en la bañera, un cuchillo de carnicero y un hedor horrible, y llamaron al 911, según el alto funcionario de la Policía de Nueva York.

Los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para el apartamento. En ella fueron encontradas dos maletas con aparentes restos humanos. No estaba claro si había un cuerpo entero.

Desde los primeros días de su investigación, la policía no creía que fuera un ataque al azar. El alto funcionario de la Policía de Nueva York dijo que Williams tenía una orden de protección activa contra él relacionada con ella.

Un vecino que vive en el sexto piso le dijo a nuestra cadena hermana, NBC New York, que regularmente escuchaba conmoción en el apartamento donde se encontraron las maletas y que la policía lo había visitado varias veces.

"Muchas peleas. Discusiones, como dije", dijo el vecino que solo dio su nombre de pila, Jeremy. "Escuchas discusiones, golpes, cosas ruidosas, cosas regulares. Pero no puedes, como dije, si intentas interrumpir y esas cosas, te estás metiendo en un problema que no puedes resolver".