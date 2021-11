Hombre con arma falsa es sentenciado a 33 años por la muerte por fuego amigo de un detective del NYPD

Lo que debes saber Un hombre acusado de la muerte por fuego amigo en 2019 de un detective veterano de la Policía de la Ciudad de Nueva York fue sentenciado el miércoles a 33 años de prisión, más cinco años de supervisión posterior a la liberación, después de declararse culpable de homicidio agravado y robo.

Christopher Ransom, quien inicialmente había sido acusado de asesinar al detective Brian Simonsen, de 42 años, renunció a su derecho a apelar durante la audiencia de declaración de culpabilidad del mes pasado y respondió afirmativamente a las preguntas formuladas por el juez Kenneth Holder en la corte.

Simonsen recibió un disparo en el pecho en febrero de 2019 cuando él y otros seis oficiales abrieron fuego contra Ransom durante un robo en una tienda T-Mobile en el vecindario de Richmond Hill en Queens. Otro sargento resultó herido.

Ransom, quien según la policía apuntaba con una pistola falsa, había dicho que el tiroteo se debió a una "broma que salió terriblemente mal". Dijo que les devolvió el dinero a los trabajadores, una afirmación que los investigadores niegan, pero la policía ya estaba respondiendo.

Los oficiales de la policía de Nueva York dispararon un total de 42 rondas en el lugar en 11 segundos, dijeron los investigadores.

Una denuncia penal publicada después del tiroteo dijo que Ransom y otro hombre obtuvieron $1,000 y 25 iPhones del robo. Planeaban dividir las ganancias.

La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, dijo que Ransom, de 30 años, "puso en marcha una terrible cadena de eventos que comenzó con un robo y terminó con una ráfaga de balas".

En una entrevista después de su arresto, Ransom dijo que "no era un monstruo" y no anticipó lo que sucedió. La policía lo describió como un criminal con un historial de más de dos docenas de arrestos antes de este caso; sus amigos lo llamaban un bromista excéntrico.

La Sociedad de Ayuda Legal, que representó a Ransom en el caso, emitió un comunicado el miércoles diciendo que su cliente "asume toda la responsabilidad por sus acciones".

"La resolución del caso, sin embargo, no debe restar valor al inmenso dolor físico y emocional que sigue sufriendo como resultado de las lesiones sufridas en el tiroteo amistoso de la policía de Nueva York", dice el comunicado.

Ransom, quien tiene 25 arrestos previos, incluido uno por hacerse pasar por un oficial de policía, recibió ocho disparos ese día de invierno de 2019.

La Sociedad de Ayuda Legal dice que todavía tiene cicatrices, física y emocionalmente.

"Llevará las cicatrices físicas y el trauma emocional de este evento por el resto de su vida. A pesar de esto, el señor Ransom está comprometido con la búsqueda de rehabilitación y redención", dijo el grupo en un comunicado. "Esperamos que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York también aproveche esta oportunidad para reexaminar sus propios procedimientos y capacitación para que una tragedia como esta nunca vuelva a suceder".

Simonsen, un veterano de 19 años de la policía de Nueva York, fue conocido desde la infancia como "Smiles" (o "Sonrisas" en inglés) por su naturaleza alegre y acogedora, dijeron sus colegas y amigos.

Creció en el extremo este de Long Island. Él y su esposa continuaron viviendo cerca en Calverton, a más de una hora en automóvil del distrito 102 donde pasó toda su carrera en el NYPD. A Simonsen le sobrevivieron su esposa y su madre.

"Este es un día difícil para su esposa, un día difícil para su familia", dijo el presidente de la Asociación de Dotación de Detectives, Paul DiGiacomo, sobre la sentencia esperada después de la declaración del mes pasado. "Christopher Ransom, espero que pase todos los días de esos 33 años tras las rejas y piense en cuántas vidas ha afectado".

En el momento de su muerte, los principales funcionarios de la policía de Nueva York dijeron que todo el departamento respetaba y apreciaba a Ransom como oficial de policía, colega y amigo.

"No había una persona en el 102 que no lo conociera, desde el limpiador hasta el oficial de comando", dijo el entonces jefe de departamento de la policía de Nueva York, Terence Monahan, en el momento de la muerte de Simonsen. "Era a quien llamabas si tenías un problema. No solo los policías lo conocían bien, la comunidad, todos lo conocían, era el policía al que te comunicabas si era necesario resolver un problema".