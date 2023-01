Hombre buscado en conexión con serie de ataques no provocados en Manhattan

What to Know Personas en un vecindario de Manhattan están siendo atacadas sin provocación y aparentemente al azar, y la policía está buscando ayuda para dar con al sospechoso.

NUEVA YORK -- Personas en un vecindario de Manhattan están siendo atacadas sin provocación y aparentemente al azar, y la policía está buscando ayuda para dar con al sospechoso.

"Lo adelanté unos pasos antes de que me diera la vuelta y me golpearon de inmediato", dijo la víctima, un padre que no quiso ser identificado, a nuestra cadena hermana NBC New York.

Ese golpe repentino e inesperado en el ojo izquierdo del hombre lo ha dejado hinchado y magullado. La víctima dijo que ahora ve doble, tiene una cuenca ocular fracturada y requirió seis puntos en el labio.

"Fue muy rápido. Estaba pensando, aléjate de él, así que retrocedí lo más rápido que pude y comencé a gritar: '¡Policía!'", dijo el hombre, agregando que otras personas lo ayudaron a levantarse después.

No puede descifrar un motivo y dijo que su atacante no trató de robarlo.

"Normalmente, piensas que sería por un robo o algo así, no solo por enojo y lesionar. Desafortunadamente, ese fue el caso esta vez", dijo el padre. "Tampoco está pensando en su propia seguridad".

También se sorprendió porque, con más de seis pies de altura, la víctima dijo que es mucho más grande que el tipo que lo derribó.

“Espero que lo atrapen antes de que él atrape a otra persona porque no es poca cosa. Lesión en el ojo, posible cirugía. Espero que lo detengan”, dijo la víctima.

Los detectives están repartiendo volantes con la esperanza de encontrar al sospechoso, quien fue visto por última vez con una sudadera con capucha y pantalones oscuros. Las autoridades sospechan que ya lo golpearon antes y creen que es responsable de otros dos incidentes de golpes de extraños.

Cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso o el incidente debe comunicarse con la policía.