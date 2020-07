Hombre baleado cerca de donde fueron asesinados 2 adolescentes en Brooklyn

NUEVA YORK - La policía reportó otro tiroteo cerca de donde murieron dos adolescentes después de recibir un disparo en la cabeza en Brooklyn el domingo, dejando a un joven de 22 años herido.

La policía de Nueva York dice que el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. del lunes en el parque George Walker. La víctima escuchó disparos y sintió dolor en el hombro, dijo la policía. Fue transportado a Brookdale y se espera que sobreviva.

El tiroteo ocurrió poco más de 24 horas después de que un pistolero en el techo solar de un SUV en movimiento disparó a tres adolescentes cerca de una popular cancha de baloncesto en Highland Park en Cypress Hills.

El New York Post informó que el tiroteo del lunes por la noche ocurrió en medio de una vigilia para Kleimer Mndez, de 16 años, y Antonio Villa, de 18 años, los adolescentes que fueron asesinados en el tiroteo del domingo por la noche. NBC New York no ha confirmado el informe de forma independiente, pero se vio un altar con velas y fotos de los adolescentes asesinados cerca de la escena.

La policía dice que no está claro qué condujo al tiroteo del lunes por la noche y que nadie ha sido arrestado.

Además, al menos otras 2 personas fueron baleadas en East New York el lunes por la noche y otras tres más fueron heridas de bala en la madrugada del martes, según la policía. Se espera que todos sobrevivan.

Hubo un total de ocho homicidios registrados solo el domingo. Todos menos uno de ellos murieron por heridas de bala, según la policía de Nueva York. Además de los dos adolescentes, los homicidios incluyeron a un hombre de 32 años en Brooklyn, una mujer de entre 24 y 35 años, un hombre de 24 años y un hombre de 37 años en El Bronx, un hombre de 40 años. en Queens y un hombre de 32 años en Staten Island. De los siete incidentes separados, solo un sospechoso fue detenido.

La ciudad ha estado lidiando con un aumento de la violencia armada en los cinco condados en las últimas semanas. En una entrevista con NY1 el lunes por la mañana, el comisionado de policía de Nueva York, Dermot Shea, reconoció que los esfuerzos contra la violencia de la ciudad y el departamento aún no están teniendo el impacto total previsto.

"Cuando tenemos un día con 15 tiroteos en la ciudad de Nueva York que no es un éxito, no hay otra manera de decirlo", dijo Shea. "Todavía hay algunos desafíos en toda la ciudad de Nueva York con repetidos delincuentes de armas, con la situación de las pandillas con grandes grupos en la calle y cómo abordarlos en términos de alcohol y cosas de esa naturaleza ".