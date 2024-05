La estrella de Hollywood George Clooney debutará en Broadway en 2025

Lo que debes saber El actor George Clooney hará su debut como actor en Broadway el próximo año en un proyecto familiar para la estrella de Hollywood: “Good Night, and Good Luck" (o "Buenas noches, y buena suerte”).

Clooney interpretará al legendario periodista de televisión Edward R. Murrow en una adaptación teatral de la película de 2005 que le valió nominaciones al Oscar por dirección y guión y estuvo entre las candidatas a mejor película.

La obra que se titulará igual que la película, dirigida por David Cromer, se estrenará en Broadway en la primavera de 2025 en un Teatro Shubert por anunciar. Nuevamente será coescrito por Clooney y Grant Heslov.

NUEVA YORK -- El actor George Clooney hará su debut como actor en Broadway el próximo año en un proyecto familiar para la estrella de Hollywood: “Good Night, and Good Luck" (o "Buenas noches, y buena suerte”).

Clooney interpretará al legendario periodista de televisión Edward R. Murrow en una adaptación teatral de la película de 2005 que le valió nominaciones al Oscar por dirección y guión y estuvo entre las candidatas a mejor película.

La obra que se titulará igual que la película, dirigida por David Cromer, se estrenará en Broadway en la primavera de 2025 en un Teatro Shubert por anunciar. Nuevamente será coescrito por Clooney y Grant Heslov.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La película en blanco y negro de 90 minutos fue protagonizada por David Strathairn como Murrow y es natural convertirla en una obra de teatro: la acción llena de diálogos se desarrolla en un puñado de escenarios. El título proviene de la aprobación de Murrow en la serie de televisión "See It Now".

Murrow, que murió en 1965, es considerado uno de los arquitectos de las noticias transmitidas en Estados Unidos.

La familia Clooney es impulsor del periodismo. El padre de Clooney, Nick Clooney, trabajó como presentador de noticias de televisión y presentador en diversas ciudades, incluidas Cincinnati, Salt Lake City y Los Ángeles. También escribió una columna en un periódico en Cincinnati y enseñó a estudiantes de periodismo en American University.