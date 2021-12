Hochul: NY tiene las herramientas para combatir el aumento de casos de COVID, mientras la comisionada de Salud da positivo a la enfermedad

Lo que debes saber La variante Ómicron está impulsando un aumento encasos que ha llevado a cifras récords de casos de un solo día en todo el estado por cuarto día consecutivo. Las hospitalizaciones por COVID son las más altas desde mediados de abril.

Dadas las altas tasas de vacunación en las partes más densas de Nueva York, especialmente la ciudad, y los aumentos en las dosis de refuerzo, entre otras herramientas de protección, la gobernadora Kathy Hochul dice que el estado podrá superar esta ola.

Lo más importante es que la demócrata dice que no anticipa la necesidad de otro cierre. Sobre las escuelas, enfatizó, "Mantenemos nuestras escuelas abiertas. Permítanme repetir que: Mantenemos nuestras escuelas abiertas".

La comisionada de Salud del estado de Nueva York, la Dra. Mary T. Bassett quien está vacunada, dio positivo al COVID-19 a través de una prueba rápida. Esto mientras la Gran Manzana lucha contra un aumento viral sin precedentes, dijo el lunes la gobernadora Kathy Hochul.

La noticia de la prueba positiva para la principal funcionario de salud del estado llegó el mismo día en que Nueva York rompió su propio récord de casos de pandemia de un solo día por cuarto día consecutivo. La gobernadora Hochul reporó casi 23.400 casos nuevos durante la noche y exactamente una semana después de que entró en vigencia el nuevo mandato de uso de mascarillas o vacunación dentro de lugares públicos cerrados en Nueva York.

La cepa de coronavirus que infectó a Bassett no se conocía y se necesitarían pruebas más extensas para determinar si era Ómicron, como requiere todo aislamiento de variantes.

La infecciosidad sin precedentes de la nueva variante, y su aparente capacidad para evadir el sistema inmunológico, ha avivado la ansiedad en todo el estado y la nación, pero los funcionarios se apresuran a señalar que no parece causar una enfermedad más grave, al menos para aquellos que están completamente vacunados y recibieron un refuerzo como Bassett.

La demócrata insistió en que los neoyorquinos totalmente vacunados y con la dosis de refuerzo pueden reunirse de forma segura con otros seres queridos totalmente vacunados y reforzados en esta temporada navideña y consolarse con la expectativa de que esas protecciones clave, junto con el protocolo de mascarilla mejorado en multitudes al menos durante la temporada, los salvarán de cualquier enfermedad grave de COVID este invierno. También insistió una vez más el lunes en que estas herramientas, que no estaban ampliamente disponibles en esta época el año pasado, evitarán que el estado vuelva a cerrar.

"No es marzo de 2020. Ni siquiera es diciembre de 2020. Solo para mantener las cosas en perspectiva, es más suave que el delta", dijo Hochul sobre Ómicron. "Estamos evitando un cierre del Gobierno porque ahora tenemos las herramientas disponibles para todos nosotros - vacunas, inyecciones de refuerzo, mascarillas - particularmente para la variante con la que estamos tratando".

"Mantenemos nuestras escuelas abiertas", enfatizó Hochul. "Permítanme repetir eso: mantenemos las escuelas abiertas".

Para el casi 20% de los neoyorquinos que aún no están completamente vacunados, Ómicron y delta significan otra historia, como Hochul ha expresado repetidamente con creciente frustración en las últimas semanas.

La demócrata ha criticado ciertas partes del estado con tasas particularmente bajas, como el Nivel Sur, North Country y Mohawk Valley, por contribuir a la propagación de un virus durante una pandemia que se alimenta de su capacidad para mutar.

Solo alrededor de dos tercios de los residentes adultos en esas regiones están completamente vacunados, según muestran los últimos datos estatales. Eso se compara con aproximadamente el 83% de los adultos de la Ciudad de Nueva York y el 86% de los de Long Island. El número de casos por cada 100.000 habitantes durante un período continuo de siete días afecta con más fuerza a las áreas más densas, y la ciudad y Long Island informaron 92.9 y 102.8 casos nuevos por cada 100.000 habitantes según esa métrica.

El Nivel Sur es la más densamente poblada de las tres regiones con la menor cantidad de vacunados en el estado de Nueva York y tiene la tasa más alta de casos nuevos por 100.000 residentes (110.4) de las 10 regiones. La Ciudad de Nueva York tiene aproximadamente seis veces la población del Nivel Sur y una tasa de hospitalización por cada 100.000 residentes (11.46) más baja en los últimos siete días que cualquier otra región del estado.

Long Island ocupa el tercer lugar más bajo (19,67), con otra región altamente vacunada, Mid-Hudson, intercalada en el medio. Estos números son una prueba más, dicen los funcionarios, del poder de las vacunas para prevenir enfermedades graves relacionadas con el COVID y la muerte, cualquiera que sea la variante relacionada con el aumento de las infecciones.

Se han confirmado al menos 192 casos de la variante Ómicron en el estado de Nueva York, aproximadamente una quinta parte de ellas en la Ciudad de Nueva York, aunque los expertos creen que el número 192 está significativamente subregistrado. Nueva York solo realiza la secuenciación genética necesaria para aislar variantes en el 3.6% de las muestras positivas de COVID, muy por debajo de otros puntos calientes como California (6.07%) pero más alto que Nueva Jersey.

Si bien el número exacto de casos nuevos de Ómicron en todo el estado puede ser difícil de determinar dadas esas limitaciones, ningún condado tiene un número cercano al número de casos confirmados de la nueva variante que Tompkins (117), que se encuentra dentro de la región del Nivel Sur. También es el hogar de Ithaca y la Universidad de Cornell, donde el aumento de COVID en el campus obligó a un cambio de las finales en remoto.

Cada una de las 115 muestras de estudiantes que se probaron en busca de variantes regresó como Ómicron, dijo la universidad el viernes por la noche.

Los datos sobre las tasas de secuenciación genética del condado de Nueva York para las muestras positivas de COVID del condado de Nueva York no parecen disponibles, por lo que no está claro si el condado de Tompkins está relacionado con una tasa de Ómicron mucho más alta debido al volumen de pruebas.

Si bien es posible que Ómicron no esté relacionado con una enfermedad más grave, está provocando un aumento sin precedentes de casos de COVID que, por sí solo, podría abrumar a los hospitales que no están preparados, dijeron los principales funcionarios de salud en todos los niveles del gobierno.

En Nueva York, la cantidad de hospitales con capacidad de camas por debajo del 10% ha disminuido desde la reunión informativa de Hochul el 22 de noviembre, de 28 a 32, lo que ella dice que es alentador.

"Este es realmente el punto de quiebre. Si hay un aumento de personas que necesitan atención médica en un hospital, ahí es donde las cosas se rompen", dijo Hochul. "Aquí es donde nuestra participación práctica realmente está marcando la diferencia. Esto podría haber sido ya una situación de crisis", dado el aumento vertiginoso de las hospitalizaciones en todo el estado durante el último mes.

"Es posible que no alcancemos esos picos nuevamente", agregó la gobernadora. "No vamos a tirar la toalla aquí. No nos rendiremos a la fatiga de la pandemia, por mucho que estemos agotados por esto. Podemos pasar esta temporada navideña".

Otros diferenciadores que la gobernadora planea implementar en las próximas semanas: más personal hospitalario, pruebas en el hogar para niños en edad escolar. Hochul dice que está convencida de que permanezcan abiertos de forma segura. A partir de enero, planea enviar pruebas en casa a niños con niños en aulas afectadas por COVID como parte de ese esfuerzo múltiple.

Además, Hochul dijo que el estado enviará y / o pondrá a disposición:

$ 65 millones en ayuda a los condados para la implementación del protocolo "mascarilla o vax"

10 millones más de pruebas gratuitas en el hogar, incluida la mitad de las de este mes (2 millones para los distritos escolares, 1 millón para los administradores de emergencias del condado, 1.6 millones para la Ciudad de Nueva York, 400,000 para los sitios de vacunas estatales)

3,4 millones de llamadas automáticas que recuerdan a las personas vacunadas que deben recibir sus refuerzos

6 millones de máscaras para los administradores de emergencias del condado.

La gobernadora Hochul señaló que aún no ha llegado, pero está frustrada por tratar de recalcar el mismo punto a los que se resisten a las vacunas y, en cambio, está redoblando su enfoque en las vacunas y los refuerzos a través de campañas cargadas de incentivos en un esfuerzo por obtener partes del estado potencialmente más susceptibles con una vacunación más baja.

La Ciudad de Nueva York continúa transmitiendo el mismo mensaje, incluso cuando sus planes triunfantes para una víspera de Año Nuevo llena de gente (solo completamente vacunados, por supuesto) en Times Square ahora parecen mucho menos definitivos de lo que eran hace unas pocas semanas.

El alcalde Bill de Blasio se ha comprometido a tomar una decisión sobre esa fiesta antes de Navidad. Advirtió el lunes que el aumento de Ómicron probablemente se intensificará aún más, y considerablemente, antes de que disminuya, pero dice que la buena noticia es que se espera que sea de corta duración.

"Vamos a ver un aumento muy rápido en los casos. Vamos a ver a muchos neoyorquinos afectados por Ómicron", dijo el demócrata, y señaló que se espera que el aumento solo dure unas pocas semanas, según la información que él ha recibido.

"Superaremos Ómicron. Continuaremos nuestra recuperación en esta ciudad", dijo de Blasio, cuyo mandato como alcalde concluye el 31 de diciembre. "La vacunación será la clave para todo esto y la Ciudad de Nueva York continúa liderando el camino en esto país en términos de un gran número de personas vacunadas y medidas agresivas para vacunar a más personas".