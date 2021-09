Hochul firma ley de reforma de la libertad condicional mientras continúa la crisis en Rikers

Lo que debes saber La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó un proyecto de ley el viernes con el objetivo de transformar el sistema de libertad condicional del estado en medio de las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los reclusos y los oficiales penitenciarios en la isla Rikers de la Ciudad de Nueva York.

NUEVA YORK -- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aprobó un proyecto de ley el viernes con el objetivo de transformar el sistema de libertad condicional del estado en medio de las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los reclusos y los oficiales penitenciarios en la isla Rikers de la Ciudad de Nueva York.

La ley "Less is More," o "Menos es Más", modifica el estándar de evidencia y ciertos otros procedimientos al determinar si se debe revocar la supervisión comunitaria de una persona en libertad condicional. Su objetivo es garantizar que el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria (o DOCCS por sus siglas en inglés) concentre sus recursos en ayudar a las personas a completar con éxito la supervisión comunitaria y evitar el regreso futuro a la custodia o supervisión de DOCCS.

"Nuestros compañeros neoyorquinos en libertad condicional merecen volver a ingresar a la sociedad con nuestro apoyo y respeto; reencarcelar a los que están en libertad condicional por violaciones técnicas los atrapa y no ayuda a nuestras comunidades", dijo Hochul. "Los neoyorquinos que actualmente cumplen sentencias en cárceles y prisiones también merecen nuestro apoyo; no hay justicia en maltratar a los neoyorquinos encarcelados".

Hochul también anunció un acuerdo con el Departamento de Corrección y la ciudad para permitir que las personas encarceladas que hayan sido condenadas a al menos noventa días sean trasladadas de Rikers Island a las instalaciones del estado de Nueva York. En general, 40 presos por día serán transferidos fuera de Rikers durante los próximos cinco días para una reducción adicional de 200.

Los partidarios de la llamada ley "Less is More", presentada por el entonces senador estatal y ahora vicegobernador Brian Benjamin, dicen que la legislación aborda el draconiano y costoso sistema de libertad condicional del estado que mantiene innecesariamente a las personas encarceladas.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Estatal y el Senado en junio pondría fin a la detención automática por mera acusación de una violación de la libertad condicional, terminaría con el encarcelamiento por algunas infracciones técnicas, como la falta de toque de queda o el uso de drogas, e impondría un límite a la duración del encarcelamiento para otras personas con graves violaciones.

El alcalde Bill de Blasio dijo que apoyaba que el gobernador firmara el proyecto de ley de inmediato, sugiriendo que ayudaría a aliviar la actual escasez de personal al sacar a cientos de personas en Rikers, donde al menos 10 reclusos han muerto este año.

"Hay dos realidades paralelas, hay muchas personas que están en Rikers que realmente deberían estar en un sistema penitenciario estatal, no en la cárcel de la ciudad. Y en segundo lugar, hay personas que no necesitan ser encarceladas, y ese es el punto de "Less is More" si se trata de un tipo de infracción técnica que no requiere encarcelamiento", dijo de Blasio a la prensa el jueves.

Un grupo de concejales de la ciudad acudieron a la prisión para constatar las denuncias de primera mano.

Además de pedirle a Hochul que firme la ley "Less is More", el alcalde anunció sus planes para abordar la crisis en Rikers esta semana. Sus reformas incluyen exigir que los guardias ausentes obtengan una nota del médico si están fuera por más de un día, acelerar los procedimientos de admisión de presos y solucionar problemas de infraestructura como puertas de celdas rotas.

El comisionado del Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York, Vincent Schiraldi, apoya la ley. Schiraldi fue coautor de un artículo para el Laboratorio de Justicia de la Universidad de Columbia en 2018 que da nombre a la ley.

“El gobernador Hochul tiene mi mayor agradecimiento por priorizar la firma de esta legislación crítica, que marca un gran paso adelante para poner fin a la era del encarcelamiento masivo, y su primo, la 'supervisión masiva'”, dijo Schiraldi en un comunicado. "Las infracciones penales y técnicas de la libertad condicional es lo más decente y humano que se puede hacer y solo aumentará la seguridad pública al interrumpir el ciclo de encarcelamiento en un punto crítico, cuando las personas se están reintegrando a la comunidad".

Sin embargo, no todo el mundo apoya la medida.

"Damos la bienvenida al compromiso de la gobernadora Hochul de abordar la crisis sin precedentes en las cárceles de nuestra ciudad, pero respetuosamente no estamos de acuerdo con la eficacia de esta legislación. Esta legislación libera a 200 de los más de 6,000 presos bajo nuestra custodia. La mayoría de los reclusos bajo nuestra custodia enfrentan cargos por delitos graves, muchos de los cuales no tienen fianza", dijo el presidente de la Asociación de Benevolencia de Oficiales Correccionales (o COBA por sus siglas en ingles), Benny Boscio Jr., en un comunicado.

"Sumado a eso, a medida que el crimen continúa aumentando en nuestras calles, es inevitable que las personas que cometen esos delitos finalmente ingresen a nuestra custodia. Solo el año pasado, hubo un aumento del 23% en nuestra población de reclusos que enfrentan cargos por delitos graves," continuó el comunicado de Boscio. "Menos criminales bajo nuestra custodia solo significa que se cometerán más delitos en nuestras calles, creando más víctimas y eso es una injusticia".

El notorio complejo carcelario de la ciudad de Rikers Island, afectado por años de negligencia, se ha convertido en un caos durante la pandemia de coronavirus. La lista de problemas en la instalación es larga y asombrosa: violencia, falta de acceso a alimentos y agua, basura apilada, presos encerrados en duchas debido al espacio limitado de las celdas, lo que los obliga a pararse en sus propios desechos.

La semana pasada, la ciudad dijo que la situación de la dotación de personal era tan grave que estaba contratando a una empresa de telemercadeo para atraer a los oficiales penitenciarios recientemente retirados a regresar al trabajo.

Los legisladores y los líderes de la ciudad dicen que lo que está sucediendo dentro de los muros de Rikers Island es una crisis en toda regla. Activistas protestaron el miércoles frente al Ayuntamiento, exigiendo que el alcalde cerrara Rikers de inmediato y no esperara hasta 2026 como estaba planeado.

Los legisladores que visitaron el complejo de Rikers esta semana dijeron que está sucio e inhumano, con inodoros desbordados y pisos cubiertos de cucarachas muertas, heces y comida en descomposición. La asambleísta estatal Jessica González-Rojas dijo que los reclusos le dijeron que se sentían tratados como esclavos y animales, y uno incluso trató de suicidarse.

Sobre el problema de la dotación de personal, algunos oficiales penitenciarios que dijeron que estaban enfermos dicen que están sobrecargados de trabajo en turnos triples de 24 horas. NBC New York ha informado anteriormente sobre esa escasez de personal. Los oficiales han presentado quejas durante meses después de haber sido obligados a trabajar en turnos triples sin descanso y sin acceso a alimentos ni agua.

El sindicato, mientras tanto, ha dicho que contratar más guardias es la respuesta y que las suspensiones dejarán a los oficiales restantes trabajando en “turnos triples y cuádruples sin comidas ni descanso”.

El problema se ha agravado tanto que, a veces, bloques de celdas enteros se quedan sin personal. Solo el miércoles, el 21% de los oficiales penitenciarios dijeron que estaban enfermos.