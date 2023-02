Hochul anuncia apertura de tercera tienda de marihuana en Manhattan, lo que necesitas saber

NUEVA YORK -- El viernes, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la apertura del tercer dispensario de marihuana minorista para uso de adultos en Manhattan.

La apertura de la tienda promueve la Iniciativa de Oportunidades de Siembra del Estado de Nueva York y los objetivos estatales de equidad en la concesión de licencias de cannabis, que prioriza otorgar licencias a personas involucradas en la justicia que son personas con una condena por cannabis o parientes cercanos de alguien con una, y organizaciones sin fines de lucro que servir a las personas involucradas en la justicia.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

“Estamos construyendo una industria del cannabis aquí en el estado de Nueva York que es equitativa y brinda nuevos recursos a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios de apoyo a nuestras comunidades”, dijo la gobernadora Hochul. “Este es el hito más reciente en nuestros esfuerzos por hacer crecer la industria, mientras se crean empleos y oportunidades para aquellos que, históricamente, han sido blanco desproporcionado de infracciones relacionadas con el cannabis”.

La apertura del dispensario en Manhattan operará bajo una licencia de The Doe Store, una subsidiaria de Doe Fund, una organización sin fines de lucro. Será operado por Harbor Community y y se ubicará en 62 East 13th Street. El negocio será conocido por el público como “Union Square Travel Agency: A Cannabis Store" ("Agencia de viajes de Union Square: una tienda de cannabis").

Se abrirá al mediodía del lunes 13 de febrero. El horario de funcionamiento inicial será de 10 a.m. a 10 p.m. de domingo a jueves y de 10 a.m. a 11 p.m. los viernes y sábados.

Desde 1985, The Doe Fund ha ayudado a casi 30,000 personas a romper el ciclo devastador de pobreza, falta de vivienda y encarcelamiento. Su programa Ready, Willing & Able proporciona trabajo remunerado, vivienda y servicios de apoyo integrales a hombres sin hogar y ex encarcelados en la ciudad de Nueva York.

“A medida que la industria del cannabis se expande en Nueva York, es imperativo apoyar a los licenciatarios de CAURD, como la agencia de viajes de Union Square, que centran la equidad e invierten en las comunidades más perjudicadas por la legalización de la marihuana”, dijo el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine. “Manhattan está encantada de dar la bienvenida un dispensario cuyas ganancias financian servicios de apoyo para los neoyorquinos involucrados en la justicia que experimentan pobreza y falta de vivienda".

La licencia CAURD es un pilar central de la Iniciativa de oportunidades de siembra del estado de Nueva York, según la oficina de la gobernadora. A través de la Iniciativa, los primeros dispensarios minoristas legales para uso de adultos en Nueva York serán operados por las personas más afectadas por la aplicación de la prohibición del cannabis o por organizaciones sin fines de lucro cuyos servicios incluyen el apoyo a los exencarcelados.

“Estamos entusiasmados de implementar esta estructura innovadora que fue creada por el estado de Nueva York, que permite trabajar sin fines de lucro con el sector privado para garantizar que los fondos recaudados de esta nueva industria se redirigirán a las poblaciones más perjudicadas por la prohibición. de cannabis", dijo Arana Hankin-Biggers, presidenta de Union Square Travel Agency: A Cannabis Store. "Esperamos que esta estructura sirva como un modelo que el resto del país querrá emular".