Hochul agrega datos de COVID de los CDC, eleva muertes por encima de 55,000 y toma medidas éticas

Lo que debes saber Kathy Hochul ha prometido limpiar la casa y hereda importantes desafíos como gobernadora, desde la actual crisis de COVID hasta el crimen, la legalización de la marihuana y las batallas presupuestarias.

Ella tomó medidas significativas en el frente de COVID el día 1, agregando el número de muertos reportados por los CDC, que son más de 10,000 por encima de los informes del estado, a su actualización diaria y al restablecimiento de los mandatos de máscaras escolares.

La demócrata de 62 años del oeste de Nueva York es relativamente desconocida fuera de los círculos políticos del estado, y ciertamente no es un nombre familiar como su predecesor.

NUEVA YORK - La gobernadora recientemente juramentada, Kathy Hochul, trató de sentar las bases para la respuesta de su administración a la pandemia en su primer día en el cargo, reimplementando un mandato de máscara en las escuelas, delineando planes para combatir la variante delta y ofreciendo gestos prometidos de transparencia en múltiples frentes en su primer día completo en la oficina.

Hochul incluyó el número total de muertes por COVID-19 del estado de Nueva York según lo informado a los CDC en su primer comunicado diario de COVID emitido el martes, un recuento que es más de 10,000 muertes (55,395) que tenía el estado (43,415) e incluye las muertes en hogares de ancianos. La oficina de Andrew Cuomo dijo que los excluía para evitar contarlos dos veces.

"Ahora estamos publicando más datos de los que se habían publicado antes. Para que la gente sepa que las muertes en hogares de ancianos y las muertes en hospitales son consistentes con lo que muestran los CDC", dijo Hochul a MSNBC el miércoles. "Hay muchas cosas que no estaban sucediendo, y voy a hacer que sucedan".

"Hay muchas cosas que no estaban sucediendo, y voy a hacer que sucedan", agregó. No es difícil de hacer, solo tiene que obtener la información y abordarlos. Me sorprendió descubrir que no todos los empleados del estado de Nueva York están obligados a tener ni siquiera una formación en ética. Ayer declaré que eso había terminado".

La demócrata de 62 años planea una serie de anuncios adicionales a finales de esta semana, incluida una serie de políticas concisas relacionadas con COVID para las escuelas. Ella ordenó capacitación en ética en persona para todos los empleados estatales mientras compite por transformar la cultura en Albany está trabajando para acelerar el alivio de la renta estatal obstaculizado por la pandemia.

"No participo en el drama, no tengo tiempo para eso", agregó. "Se trata de hacer las cosas".

La gobernadora dijo en su primer discurso público oficial que su máxima prioridad es lograr que los niños regresen a la escuela de manera segura. Hochul dijo que estaba dirigiendo a los funcionarios de salud estatales a hacer obligatorias las máscaras para cualquier persona que ingrese a escuelas públicas o privadas. Su administración también trabajará, dijo, para implementar el requisito de que todo el personal escolar en todo el estado esté vacunado o se someta a pruebas COVID-19 semanales.

"Ninguno de nosotros quiere una repetición de los horrores del año pasado con COVID-19", dijo Hochul mientras enfatizaba la necesidad de precaución en medio de la amenaza que representa la variante delta todavía furiosa. "Por lo tanto, tomaremos medidas proactivas para evitar que eso suceda".

Dijo que está preparando al estado para distribuir las vacunas de refuerzo cuando estén ampliamente disponibles (Johnson & Johnson compartió los datos del primer ensayo de refuerzo sobre su vacuna el miércoles), incluida la posible reapertura de los sitios de inoculación masiva.

Y Hochul dijo que los neoyorquinos "pueden esperar nuevos requisitos de vacunas", aunque no especificó cuáles podrían ser. "Más sobre eso pronto", dijo.

Hochul eludió los detalles cuando se le preguntó sobre los requisitos de la vacuna mientras realizaba las rondas matutinas del programa de televisión el miércoles, y le dijo a CBS que se enfoca en ayudar a aliviar la ansiedad de las familias antes del comienzo de la escuela el próximo mes.

"Soy madre. Puedo entender que los niveles de estrés están fuera de los límites. Así que, en primer lugar, tenemos que tener máscaras obligatorias, algo que no es universalmente popular, pero es un paso importante hacia la seguridad en las escuelas", dijo Hochul. dijo. "No tengo el poder ejecutivo para exigir la vacunación en las escuelas. Pero trabajaré de cerca para llegar a esa conclusión uniéndome a nuestros socios en la comunidad educativa y nuestros superintendentes escolares y juntas escolares. Esto tiene que suceder porque esto ha durado demasiado. Nuestros hijos deben regresar a la escuela ".

"Necesitan volver al ambiente de aprendizaje normal porque hemos perdido demasiado tiempo, particularmente para los niños de las comunidades negras y pardas, los que vienen de países pobres ya comienzan con huelgas en su contra", agregó. "Y no podemos permitir que esto continúe. Los necesitamos de vuelta en la escuela".

Mientras tanto, Hochul continuará llenando vacantes en su administración. Prometió "limpiar la casa" en lo que respecta al entorno laboral "tóxico" al que se hace referencia en el informe de acoso sexual del fiscal general del estado sobre Cuomo y ya ha elegido a dos mujeres como secretarias del gobernador y asesoras del gobernador.

La capacitación en ética en persona que Hochul ordenó para todos los empleados estatales tiene como objetivo hacer que el proceso sea más completo y efectivo que el estándar anterior, donde "todos hacen clic en su computadora y dicen que lo han hecho", dijo.

"Quiero asegurarme de que las personas no tengan excusas, que comprendan cuáles son nuestras políticas. Me aseguraré personalmente de que todas las mujeres jóvenes, las mujeres de todas las edades que trabajan en este entorno, así como los miembros de la comunidad LGBTQ que a menudo sienten que han sido atacados por otros, quiero que todos sepan que mi administración será abierta, transparente y un entorno en el que la gente puede hacer su trabajo sin miedo al acoso ", dijo Hochul.

"Y cualquiera que cruce la línea, tendrá que lidiar conmigo. No hay tolerancia para cualquiera que abuse de sus posiciones, y ese es el mensaje que estoy enviando", agregó. "Pero no voy a hablar simplemente. Voy a asegurarme de seguir el camino para que, al final de mis términos, la gente entienda que ha habido un gran cambio en la cultura, y está comenzando el primer día".

El miércoles temprano, Hochul le dijo a "Morning Joe" que cualquier persona de la administración anterior que hubiera sido nombrada en el informe de acoso sexual del fiscal general que involucraba a Cuomo había sido removida de su administración.

Saben que estoy en marcha. Solo digo que se acabó. Nada de esto va a ser aceptado. GOB. KATHY HOCHUL SOBRE EL ACOSO

En los próximos días, se espera que Hochul anuncie su elección para vicegobernador. Los senadores del estado de Nueva York Jamaal Bailey y Brian Benjamin, ambos de la ciudad de Nueva York, están emergiendo como los principales contendientes, dijo una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press.

En una entrevista en “Face The Nation” de CBS a principios de este mes, Hochul dijo que había reducido su búsqueda para enfocarse en candidatos de la ciudad de Nueva York.

"Aunque he pasado miles de horas en la ciudad de Nueva York y estoy familiarizada con los desafíos, quiero a alguien que viva allí", dijo. "Quiero a alguien que comprenda los desafíos de primera mano".

También dijo que había hablado con el alcalde Bill de Blasio y sabía de antemano sobre los planes de mandato de vacunas para maestros de la ciudad, prometiendo que los dos tendrían una relación mucho menos amarga que la que De Blasio compartió con su predecesor.

"Me estoy postulando para la reelección, sin ninguna duda en mi mente, voy a tener la continuidad aquí", dijo Hochul en MSNBC el miércoles. "Quiero asegurarme de que la gente sepa que cuando termine con mi administración, por muchos términos que vaya, dirán que sí, que las mujeres pueden liderar, que pueden alcanzar la grandeza. Pueden hacer el bien por la gente de su estado, dejar un fuerte legado de logros, pero hágalo de una manera que sea muy diferente a la que hemos visto antes".