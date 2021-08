“Hice lo correcto”: Cuomo dice en sus primeros comentarios desde su renuncia

NUEVA YORK - El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo durante sus primeros comentarios luego de anunciar su renuncia que "hizo lo correcto". Sin embargo, Cuomo no parecía cambiar su postura sobre las acusaciones.

Cuomo dijo a la revista New York Magazine que sentía que "hizo lo correcto para el estado" al renunciar, pero no porque crea que es culpable de las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Parecía que el gobernador consideraba que su renuncia era un favor para el estado y la Legislatura, porque señaló en la revista que "ganaría" su juicio político.

“No voy a arrastrar al estado por el barro, a través de un juicio político de tres meses, cuatro meses, y luego ganar. No voy a hacer eso. Me siento bien. No soy un mártir", dijo Cuomo a la revista New York Magazine.

También dijo que no estaba seguro de qué iba a hacer una vez que deje el cargo, pero dijo que "desaparecer" no es parte de su plan.

"Tengo una voz, tengo una perspectiva y eso no va a cambiar. Y los detalles no son tan importantes para mí para decirte la verdad. ¿Sabes? Soy un neoyorquino, he vivido aquí, he vivido en Queens, he vivido en la ciudad, he vivido en el norte del estado, he vivido en todas partes, vine a Washington, así que eso es…realmente no me importa eso. Y creo que hice lo correcto".

Cuomo le dijo al reportero que se sentía "filosófico" desde que hizo su anuncio de que renunciaría en 14 días, y dijo que ve el escándalo a través de un lente histórico.

La entrevista tuvo lugar el mismo día en que el presidente Carl Heastie dijo en un comunicado que el Comité Judicial de la Asamblea había escuchado a sus abogados y anunció que no puede acusar y destituir a un funcionario electo que ya no está en el cargo. Eso significa que la investigación de juicio político de Cuomo, de meses de duración, se suspenderá antes de fin de mes, el mismo día que se espera que el gobernador deje su cargo.

Sin embargo, Heastie dijo que la evidencia que el Comité había reunido "probablemente podría haber resultado en artículos de acusación si no hubiera renunciado".

Heastie agregó que a través de la investigación del Comité se encontró evidencia creíble de acoso sexual, el mal uso de recursos estatales para el libro de la pandemia del gobernador y divulgaciones engañosas de datos de las muertes de personas por COVID en hogares de ancianos. Esos archivos se entregarán a las autoridades investigadoras pertinentes, agregó.

Cuomo enfrenta continuas investigaciones de la fiscal general del estado sobre su contrato de libros de $ 5 millones y de fiscales estatales que están analizando su manejo de los datos de muertes en hogares de ancianos. Los comisionados de ética del estado, que podrían imponer multas a Cuomo, también están investigando cuestiones similares.