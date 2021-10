Hasta la fecha, un 85% de adultos en NYC recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID

Lo que debes saber Se espera que la Ciudad de Nueva York alcance un hito el jueves, ya que seis millones de neoyorquinos habrán recibido al menos la primera dosis de una vacuna COVID, un espectacular 85 por ciento.

Los adolescentes (12 años o mayores) están vacunados al 75 por ciento con al menos una dosis.

El alcalde Bill de Blasio también compartió que otra "tendencia alentadora" que viene viendo la ciudad es que "a medida que han subido las vacunas, han bajado las hospitalizaciones".

El alcalde Bill de Blasio hizo el anuncio durante su conferencia de prensa diaria el jueves, diciendo que "hoy va a ser uno de esos días importantes en nuestra lucha contra el COVID" y calificó a la cifra como "increíble".

"Esta es una cifra asombrosa", dijo. "Así es como volvemos. Cuando miras alrededor del país y ves otros lugares que están pasando apuros, y me siento mal por ellos, en muchos casos es porque sus líderes no hicieron lo correcto y no se centraron en la vacunación. Aquí lo hicimos juntos".

De Blasio continuó diciendo que si bien las cifras muestran que más del 84 por ciento ha recibido al menos una dosis, un gran porcentaje de ellos ya ha regresado para recibir su segunda dosis en una serie de vacunación de dos dosis.

"Seis millones de personas que han hecho lo correcto por sí mismos, por sus familias y su comunidad recibieron al menos la primera dosis; muchas de esas personas, por supuesto la gran mayoría, también han recibido la segunda dosis ahora," dijo.

Según de Blasio, hasta el jueves, más del 84 por ciento de los adultos de la ciudad de Nueva York habían recibido al menos una dosis de la vacuna. Los adolescentes (12 años o mayores) están vacunados al 75 por ciento con al menos una dosis. (Pfizer es la única vacuna contra COVID-19 de dos dosis aprobada para personas mayores de 12 años. Moderna, otra vacuna de dos dosis, está aprobada para los mayores de 18 años. Johnson & Johnson, la única vacuna de una dosis disponible en los Estados Unidos, también solo está aprobada para mayores de 18 años).

"Hasta ahora, más del 84 por ciento de los adultos de la ciudad de Nueva York han recibido al menos una dosis de la vacuna. ¡Más del 84 por ciento! ¡Eso es una súper, súper mayoría!", dijo el alcalde. "¿Cuándo han visto alguna vez al 84 por ciento de los neoyorquinos estar de acuerdo en algo? Jóvenes, adolescentes, el 75 por ciento ya está vacunado".

El Dr. Mitch Katz, director de NYC Health + Hospitals, también dijo que la ciudad tiene actualmente la tasa de hospitalización más baja desde el comienzo de la pandemia. De un máximo de aproximadamente 3,000 pacientes con COVID diarios en el pico de la pandemia, los 11 hospitales públicos de la ciudad ahora tienen solo 70 pacientes con COVID. Además, en el pico, los hospitales de Health + Hospitals vio 960 en las unidades de cuidados intensivos de sus hospitales, pero ahora esa cifra es de 16.

El alcalde sigue animando a los que no se han vacunado a que lo hagan. Al ritmo que va la ciudad, dijo De Blasio, solo quedan alrededor de un millón de neoyorquinos adultos que necesitan recibir la vacuna contra COVID.

"En este punto, solo queda alrededor de un millón de adultos por vacunar y siguen llegando. Los incentivos los mandatos, todo está funcionando", dijo de Blasio.

"Estamos tan cerca de donde necesitamos llegar. Tenemos más trabajo que hacer, COVID no nos dejará de inmediato, tenemos trabajo real que hacer para terminar esta misión. Todos pueden ser parte de ella. Podemos llegar allí".