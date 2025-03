Despiden a 2,000 guardias de prisión que se niegan a volver al trabajo tras huelga en Nueva York

NUEVA YORK -- Nueva York despidió a más de 2,000 guardias de prisión el lunes por no regresar al trabajo después de una huelga salvaje de una semana que paralizó el sistema penitenciario del estado, pero dijo que suficientes oficiales habían regresado al trabajo para declarar el paro laboral ilegal terminado.

"Después de 22 días de huelga ilegal, el gobernador y yo estamos felices de informar que ahora ha terminado", dijo el comisionado Daniel Martuscello durante una conferencia de prensa virtual.

El estado y el sindicato de guardias llegaron a un nuevo acuerdo para poner fin a la huelga este fin de semana, pero dependía de que al menos el 85% del personal regresara al trabajo el lunes por la mañana. Aunque el número no alcanzó el objetivo del 85% necesario para activar el acuerdo, Martuscello dijo que el estado cumpliría con las horas extras del acuerdo y algunas otras disposiciones.

Dijo que la Guardia Nacional permanecería en las prisiones en un puesto de apoyo mientras el departamento emprende una agresiva campaña de reclutamiento para atraer empleados adicionales. Según Martuscello, hay unos 10,000 agentes de seguridad disponibles para trabajar en las prisiones de todo el estado, una cifra inferior a los 13,500 que había antes de la huelga salvaje.

“Se han enviado cartas de despido a más de 2,000 agentes que seguían en huelga. Los agentes y sargentos que no tenían licencia médica aprobada previamente y no regresaron antes de esta mañana, fecha límite de las 6:45 a.m., han sido despedidos con efecto inmediato”, dijo Martuscello.

Se envió un correo electrónico al sindicato de guardias, la Asociación Benevolente de Oficiales Correccionales y Policías del Estado de Nueva York, solicitando comentarios.

Los guardias molestos por las condiciones de trabajo comenzaron a abandonar ilegalmente sus puestos el 17 de febrero en muchas prisiones estatales, lo que obligó a la gobernadora Kathy Hochul a enviar tropas de la Guardia Nacional para mantener las operaciones. Los reclusos se han quejado del deterioro de las condiciones tras las rejas desde la huelga. Y un fiscal especial está investigando la muerte de un hombre de 22 años este mes en una prisión cerca de Utica.

La huelga viola una ley estatal que prohíbe las huelgas de la mayoría de los empleados públicos y no fue sancionada por el sindicato de guardias. Dos acuerdos anteriores destinados a poner fin a la huelga no lograron convencer a suficientes guardias para que volvieran a la cárcel y pusieran fin a la crisis.

Al igual que los otros acuerdos, este aborda una queja clave de los guardias en huelga con una suspensión de 90 días de una disposición de una ley estatal que limita el uso del aislamiento. Los guardias trabajarán turnos de 12 horas y el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado no disciplinará a los oficiales que participaron en la huelga si regresaron antes de la fecha límite del lunes.

Varios reclusos han muerto desde que comenzaron las huelgas, aunque no estaba claro si las condiciones de la prisión relacionadas con la huelga jugaron un papel en las muertes.

El fiscal de distrito del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, está investigando la muerte de Messiah Nantwi en la instalación correccional Mid-State el 1 de marzo como fiscal especial. Las autoridades se han negado a proporcionar detalles, pero un expediente judicial de la oficina del fiscal general dice que hay "causa probable para creer" que hasta nueve funcionarios penitenciarios causaron o podrían estar implicados en su muerte.

Quince empleados de la prisión fueron puestos en licencia tras la muerte de Nantwi.

Es la segunda investigación criminal sobre la muerte de un recluso de una prisión estatal en los últimos meses. Seis guardias fueron acusados ​​de asesinato el mes pasado por la muerte en diciembre de Robert Brooks, quien estaba encarcelado en el Centro Correccional Marcy, al otro lado de la calle de la prisión Mid-State.