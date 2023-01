George Santos dijo anteriormente que fue blanco de intento de asesinato y que le robaron en la 5ta Avenida

NUEVA YORK -- Otro día, otro giro en la historia del congresista George Santos. Las últimas afirmaciones que han surgido: Santos dijo anteriormente que fue objeto de un intento de asesinato y que fue asaltado en la Quinta Avenida durante la mitad del día.

Así que ahora el republicano de Long Island se enfrenta a una pregunta familiar: ¿realmente sucedieron esas cosas? ¿O son más falsedades (o como él las ha llamado, "adornos")?

No es el primer incidente descabellado que un político ha planteado sobre la Quinta Avenida, como dijo el expresidente Donald Trump durante su campaña de 2016: "Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no perdería ningún votante".

Pero ahora es el representante Santos en el centro de atención. En el programa de Rachel Maddow el lunes por la noche, hubo un nuevo video de un podcast brasileño Santos grabado en diciembre. En portugués, afirmó por primera vez que había un intento en su vida. Durante el mismo podcast, afirmó que los asaltantes lo atacaron en agosto de 2021 en el corazón de Midtown, en la Quinta Avenida y la calle 55, en el medio del día.

Santos dijo en el podcast que los ladrones le quitaron el reloj, el maletín y los zapatos.

No solo es probable que la mayoría de los neoyorquinos no crean en las afirmaciones (las encuestas muestran que no confían en Santos y quieren que renuncie), sino que la policía de Nueva York dijo que no tiene antecedentes de ningún atraco o atentado contra la vida del ahora congresista. Santos admitió previamente los adornos en su currículum, pero dijo que una investigación de ética no lo disuadirá de ocupar el cargo.

El asediado republicano no respondió muchas preguntas en D.C. el martes, aunque él y su equipo entregaron donas y café como la "sorpresa" que había prometido para los periodistas que lo han estado acosando en busca de respuestas. Quizás menos sorprendente, el congresista novato se saltó la reunión de nuevos miembros con el presidente Biden.

"No asistiré, no tuve tiempo. No estaba en mi horario, lo siento", dijo Santos, y agregó que en su lugar hará "servicios a los constituyentes". No explicó qué servicios le impidieron asistir a un evento con el presidente, y su director de comunicaciones no respondió a los correos electrónicos o llamadas solicitando comentarios.

Se produce después de que una encuesta, de la cual aproximadamente la mitad estaba compuesta por republicanos, mostró que una gran mayoría de los neoyorquinos quiere que Santos renuncie en medio del escándalo en curso relacionado con su historial de mentiras, según una nueva encuesta publicada el lunes.

La encuesta de Siena College, publicada el lunes, encontró que el 59% de los votantes le piden que renuncie, frente al 17% que dijo que debería permanecer en el cargo. (El resto no sabía o no tenía opinión).

Casi la mitad de los republicanos, el 49% en total, pidieron que se fuera, así como el 54% de los que se identificaron como políticamente conservadores. Más de 7 de cada 10 votantes suburbanos dijeron que debería dejar el cargo, un resultado difícil para Santos, cuyo tercer distrito es en su mayoría suburbano del condado de Nassau.

En la medida en que Santos tuvo algún "apoyo" en la encuesta, fue entre los votantes latinos, de los cuales solo el 33% dijo que definitivamente debería renunciar, frente al 24% que dijo que no debería. (Casi la mitad de los votantes latinos encuestados dijeron que no sabían o que no tenían opinión, una cifra mucho mayor que la de cualquier otro grupo demográfico encuestado).

Por separado, Siena también preguntó a los votantes si tenían una opinión favorable o desfavorable de Santos. Con -40, tuvo, con mucho, la peor calificación neta de la encuesta, incluso más baja que la -33 de Donald Trump.

"En efecto, es una telenovela", dijo el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, uno de los republicanos de Nueva York que instó a Santos, a quien llamó "algo delirante", a hacerse a un lado. "Para mí está muy claro que tiene problemas emocionales y necesita ayuda. Y si quiere rehabilitar su vida, comienza con su renuncia al Congreso".

Si bien ha sido parodiado en "Saturday Night Live" y en los programas de comedia nocturnos (Santos criticó las actuaciones y dijo en un tuit que la impresión de Jon Lovitz fue "vergonzosa, para él, no para mí"), el republicano asediado posición en dos comités en D.C. no es cosa de risa para aquellos que desean verlo fuera del cargo.