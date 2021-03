Funcionarios revelan propuestas adicionales como parte del plan de reforma del NYPD

Lo que debes saber Los funcionarios de la ciudad de Nueva York dieron a conocer el viernes propuestas adicionales de reforma del NYPD, la segunda parte del conjunto más amplio de objetivos propuestos en el plan inicial de "Colaboración para la Reforma y Reinvención de la Policía de la Ciudad de Nueva York."

Los funcionarios de seguridad pública esperan que las nuevas propuestas traigan una mayor responsabilidad a la policía de la ciudad Nueva York con el objetivo general de deshacer el legado de racismo por parte de la policía. La reforma, que se basa en las 36 propuestas iniciales incluidas en el borrador del plan de reforma del NYPD, también busca hacer la residencia en la Ciudad de Nueva York un factor más significativo en la contratación de oficiales y poner fin al vínculo entre la pobreza y la prisión.

La segunda parte del plan incluye propuestas que se centran en la despenalización de la pobreza, la transparencia y la rendición de cuentas, la representación comunitaria, el reconocimiento y el examen continuo de la vigilancia policial racializada y la creación de un NYPD más diverso, resistente y apoyado.

NUEVA YORK -- Los funcionarios de la ciudad de Nueva York dieron a conocer el viernes propuestas adicionales de reforma del NYPD, la segunda parte del conjunto más amplio de objetivos propuestos en el plan inicial de "Colaboración para la Reforma y Reinvención de la Policía de la Ciudad de Nueva York."

Los funcionarios de seguridad pública esperan que las nuevas propuestas traigan una mayor responsabilidad a la policía de la ciudad Nueva York con el objetivo general de deshacer el legado de racismo por parte de la policía. La reforma, que se basa en las 36 propuestas iniciales incluidas en el borrador del plan de reforma del NYPD, también busca hacer la residencia en la Ciudad de Nueva York un factor más significativo en la contratación de oficiales y poner fin al vínculo entre la pobreza y la prisión.

Según el comisionado de NYPD, Dermot Shea, para compilar las nuevas propuestas de reforma y el plan propuesto, el NYPD y los funcionarios de la ciudad organizaron casi 100 reuniones comunitarias sobre "dónde estamos, qué funciona, qué no funciona y, lo más importante, cómo avanzamos juntos como una sola ciudad. Agradezco a todos los neoyorquinos que participaron en este proceso. También quiero agradecer a los miembros del NYPD, quienes detrás de las escenas también fueron parte de esta iniciativa de reforma y continúan siéndolo".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La segunda parte del plan incluye propuestas que se centran en la despenalización de la pobreza, la transparencia y la rendición de cuentas, la representación comunitaria, el reconocimiento y el examen continuo de la vigilancia policial racializada y la creación de un NYPD más diverso, resistente y apoyado.

La despenalización de la pobreza



Entre las propuestas para despenalizar la pobreza, se encuentra la creación de una iniciativa "Ending Poverty to Prison Pipeline" (o "Acabando con el vínculo entre la pobreza y la prisión") con el fin de prevenir y reducir el contacto con el sistema de justicia y conectar a los clientes de bajos ingresos y comprometidos a la justicia y sus familias con servicios optimizados. La ciudad también trabajará en estrecha colaboración con la Cancillera de Escuelas para detener también que estudiantes acaben en prisión.

Además, la reforma también busca adoptar nuevos enfoques de salud pública con el objetivo de reducir las sobredosis. Esto incluye la aprobación de los Centros de Prevención de Sobredosis a nivel estatal.

Además, la ciudad busca emitir una Orden Ejecutiva que requiera que las agencias de la ciudad elaboren planes de servicio para brindar acceso a servicios humanos y de salud para aquellos afectados por el sistema de justicia penal.

Transparencia y responsabilidad a los neoyorquinos

Con la esperanza de crear una mayor transparencia y responsabilidad, el NYPD busca expandir el programa de Intervención Temprana para identificar y evaluar a los oficiales en riesgo.

"Esto, en algunos casos, significa que un oficial necesita volver a capacitarse. En otros casos, significa que un oficial por un período de tiempo no debería estar cumpliendo con su deber en nuestras calles y para quien debe haber una reevaluación más profunda. Para algunos oficiales esto puede significar el reconocimiento de que no deberían pertenecer a la fuerza policial", dijo el viernes el alcalde Bill de Blasio. "Esta no es la mayoría de nuestros oficiales … la gran mayoría de nuestros oficiales hacen su trabajo bien. Pero como en cualquier campo, en cualquier profesión, hay personas que no deberían pertenecer".

El alcalde agregó que este enfoque es todo un esfuerzo "para asegurarse de que [el] trabajo [de un oficial] no ponga en peligro a la gente de esta ciudad".

La ciudad también ha propuesto apoyar una ley estatal para garantizar que la pérdida o reducción de la pensión sea posible en los casos más atroces de mala conducta policial.

Además, la ciudad busca crear una política para toda la ciudad para fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el uso de la tecnología biométrica.

EL NYPD anuncia nuevas reformas dentro de la uniformada

Un NYPD diverso, resistente y apoyado



El Departamento de Policía de Nueva York es considerado, no solo entre el departamento de policía más grande del país, sino también entre los más diversos. Sin embargo, el plan de reforma busca basarse más en esto al hacer la residencia en la Gran Manzana un factor más significativo en la contratación de agentes de policía. Actualmente, la ciudad ofrece una preferencia de 5 puntos a quienes viven en la ciudad de Nueva York y desean convertirse en oficiales de la policía de Nueva York. La ciudad ahora lo convertirá en una preferencia de 10 puntos en el proceso de solicitud.

Además, la ciudad pide que el proceso de ascensos se centre en la transparencia, incluyendo la denuncia y el historial disciplinario de los agentes.

"El Departamento de Policía de Nueva York ha estado haciendo un trabajo realmente extraordinario en los últimos años, para cambiar el enfoque de las promociones para asegurarse de que el liderazgo de la policía se parezca cada vez más a la gente de la ciudad de Nueva York y para asegurarse de que los oficiales talentosos tengan oportunidades y que se identifiquen los oficiales que puedan tener algunos problemas y limitaciones, pero queremos formalizar aún más ese proceso”, dijo el alcalde.

NYC da a conocer nuevas propuestas para general una reforma policial

Reconocimiento y examen continuo del racismo estructural en la policía

Los llamamientos para rectificar el racismo estructural en muchas instituciones, particularmente entre los departamentos de policía de todo el país, han sido el centro de atención después de las muertes de minorías desarmadas, en particular hombres afroamericanos, a manos de las agencias policiales. Debido a esto, el NYPD participará en una revisión integral e independiente para identificar y evaluar las estructuras persistentes de racismo dentro del Departamento.

El informe incluye cartas del comisionado Shea, que incluye el siguiente extracto:

"Debemos reconocer la verdad claramente innegable de que hace más de 400 años, se utilizó un sistema de castas basado en una narrativa de diferencias raciales para justificar casi 250 años de esclavitud, seguidos de más de 150 años de racismo sistemático. Estos muchos años de racismo las políticas y prácticas han causado, y continúan causando, daños, traumas, discriminación e injusticia inconmensurables para tantas personas en nuestra nación".

La carta de Shea sigue: "Y en nombre de la policía de Nueva York, prometo que continuaremos en nuestro camino para ser una vigilancia policial transparente y responsable, una vía que reconoce que la vigilancia policial racializada debe protegerse y donde los prejuicios nunca se toleran. No se equivoquen, todos queremos lo mismo: una ciudad de Nueva York que sea segura y justa para todos, en todas partes. Queremos esto para los demás y para nuestros hijos".

Representación y una asociación comunitaria

Entre los puntos de la reforma, está el alcance comunitario. El NYPD espera fortalecer su relación con las comunidades de inmigrantes, con un énfasis especial en la comunidad musulmana.

Además, la ciudad implementará el modelo Pilotthe Advance Peace, un programa creado por el defensor del pueblo, Jumaane Williams, que establece una conexión de tutoría efectiva entre los que interrumpen la violencia y los jóvenes neoyorquinos que están en riesgo de participar en la violencia armada y les ayuda a lograr importantes logros y metas.