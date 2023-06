Funcionarios de la Ciudad de Nueva York anuncian apoyo para plan de crecimiento de pequeños negocios

Qué saber El plan duplicaría el espacio disponible para el crecimiento de empresas de fabricación con energía limpia, ampliando esa área en más de 14,000 acres (aproximadamente el tamaño de Manhattan).

En particular, los cambios de zonificación propuestos eliminarán las barreras al crecimiento para los empresarios y las industrias clave, complementando las inversiones clave en vecindarios, pequeñas empresas y corredores comunitarios.

“Las pequeñas empresas son esenciales para los corredores comerciales de vecindarios resistentes y vibrantes y un componente crítico de la salud económica de la Ciudad de Nueva York”, dijo Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York City

NUEVA YORK -- El miércoles, funcionarios de la Ciudad de Nueva York dieron a conocer la "Ciudad del Sí para la Oportunidad Económica", una propuesta que cambiaría la zonificación en toda la ciudad para apoyar a las pequeñas empresas nuevas y en crecimiento, crear empleos para sustentar a las familias de los neoyorquinos y promover una recuperación económica inclusiva y más equitativa para la ciudad.

El plan permitiría la mayor expansión de espacio disponible para productores a pequeña escala como fabricantes limpios y microcervecerías en 60 años, fomentaría el crecimiento de más de 17,000 negocios en áreas industriales que actualmente no pueden agregar pies cuadrados y eliminaría reglas obsoletas que prohíben bailar en restaurantes y locales en zonas comerciales.

El plan duplicaría el espacio disponible para el crecimiento de empresas de fabricación limpia, ampliando esa área en más de 14,000 acres (aproximadamente el tamaño de Manhattan). La propuesta también crearía un proceso para permitir la apertura de nuevas tiendas de barrio en áreas residenciales. Más de 250,000 neoyorquinos viven actualmente en áreas donde no se puede ubicar una nueva tienda en un cuarto de milla.

“[El plan de] La ‘Ciudad del Sí’ tiene que ver con hacer de la Ciudad de Nueva York el lugar para estar, y este plan se duplica en eso”, dijo el alcalde Adams. “El año pasado, dije que la Ciudad de Nueva York lideraría la recuperación económica de la nación al transformarse en una Ciudad del Sí. Ahora, hemos recuperado el 99 por ciento de los trabajos perdidos durante la pandemia porque estamos apoyando a nuevas pequeñas empresas y facilitando el crecimiento de otras. Con la visión de nuestra administración, tanto los neoyorquinos como los visitantes podrán bailar, reír y tomar una cerveza; las empresas crecerán y crearán buenos empleos; y la diversión impulsará una recuperación inclusiva para nuestra ciudad”.

El plan se enfoca en cuatro pilares para impulsar una economía equitativa en la ciudad de Nueva York: revitalizar los corredores comerciales, llenar los escaparates vacíos, invertir en industrias de crecimiento clave y modernizar las regulaciones de uso.

La enmienda de texto propuesta incluye 18 cambios de política que ampliarían las opciones para que las empresas se ubiquen cerca de sus clientes, apoyen industrias y sectores en crecimiento, fomenten vecindarios y corredores comerciales vibrantes, y brinden a las empresas más certeza y claridad con reglas de zonificación actualizadas.

“La visión de la ‘Ciudad del Sí’ del alcalde Adams derriba barreras obsoletas, elimina restricciones confusas e innecesarias y abre oportunidades en nuestros vecindarios comerciales”, dijo el comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Nueva York, Kevin D. Kim. “Uno de cada nueve negocios en la ciudad de Nueva York comenzó el año pasado, y estos cambios de zonificación futuros los ayudarán a expandir sus servicios y abrir nuevas tiendas. Desde corredores comerciales más diversos y dinámicos hasta escaparates revitalizados y más espectáculos de comedia en bares y restaurantes, hay docenas de razones para que los dueños de negocios y todos los neoyorquinos celebren estas reformas”.

La revisión pública de la modificación del texto de zonificación comenzará después de la remisión formal este otoño. La enmienda al texto se presentará ante las 59 juntas comunitarias y los cinco presidentes y juntas municipales para obtener recomendaciones. Posteriormente, se presentará ante la Comisión de Planificación de la Ciudad para una audiencia pública y votación, seguida de una audiencia y votación en el Concejo Municipal.

