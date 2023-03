Funcionarios: Cinco trabajadores sufren sobredosis de fentanilo en un centro comercial de Nueva Jersey

NUEVA JERSEY -- Cinco empleados de un centro comercial de Nueva Jersey sufrieron sobredosis después de ingerir fentanilo, según funcionarios de la ciudad.

Si bien la investigación aún se encuentra en sus etapas preliminares, los funcionarios de la ciudad dijeron que cinco mujeres que trabajan en Shops at Riverside en Hackensack de alguna manera habían ingerido la droga mortal el miércoles por la tarde y no respondieron.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Los socorristas corrieron al centro comercial y administraron Narcan a las mujeres, todas adultas de entre 29 y 41 años de edad y que mostraban síntomas de sobredosis. También se realizó RCP como parte de las medidas para salvar vidas, y las mujeres fueron reanimadas.

Cuatro de las cinco mujeres fueron llevadas al hospital, mientras que otra se negó a ser transportada.

“Es realmente desgarrador ver el terrible número de víctimas que causan estas sustancias ilícitas y peligrosas”, dijo el alcalde de Hackensack, John Labrosse. “Mi oficina ha estado trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden público desde que se informó por primera vez este trágico incidente, y continuaremos ofreciendo el apoyo necesario a los servicios de emergencia y al resto de la comunidad a medida que la situación continúa desarrollándose”.

No quedó claro de inmediato cómo las mujeres habían ingerido fentanilo, pero el opioide se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína para proporcionar un efecto más fuerte, dijeron las autoridades. Sin embargo, los usuarios pueden no ser conscientes de su presencia, o no estar preparados para la intensidad del efecto que puede tener, y morir como resultado de la poderosa droga.

“Quiero asegurarle a la comunidad que ya estamos en el proceso de investigar a fondo este asunto para encontrar la fuente de esta sustancia peligrosa, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para enjuiciar a los responsables con todo el peso de la ley”, dijo el oficial de policía a cargo de Hackensack, Capitán Michael Antista.

La investigación, que está siendo realizada por el Departamento de Policía de Hackensack, la Oficina del Sheriff del Condado de Bergen y la Oficina del Fiscal del Condado de Bergen, está en curso.