Vence el plazo de vacunación para empleados municipales, los que no cumplieron enfrentan el despido

NUEVA YORK -- La policía, los bomberos y otros empleados municipales de la Ciudad de Nueva York llegaron a la fecha límite para vacunarse contra el COVID-19 y es probable que enfrenten el despido el viernes sin prueba de la vacuna.

Ese plazo se anunció hace menos de dos semanas, meses después de que el comisionado de salud de la ciudad emitiera una orden para que todos los empleados municipales recibieran su cartilla de vacunación para poder trabajar. Se notificó a todos los trabajadores de la ciudad que miraban el corte, según memorandos obtenidos por nuestra cadena hermana News 4 New York.

Aproximadamente el 95% de los 370,000 trabajadores municipales de la ciudad han recibido al menos una dosis, lo que significa que hay menos de 3,000 empleados sin vacunar y menos del 1% está a punto de ser despedido el viernes.

El despido se aplica a dos grupos: nuevos empleados que no han presentado prueba de una segunda dosis de vacuna, si es necesario para completar su serie, y empleados no vacunados actualmente en licencia sin goce de sueldo que no solicitaron continuar recibiendo beneficios de salud después de junio.

Los nuevos empleados de la ciudad incorporados después del 2 de agosto necesitaban una serie completa de vacunas como condición para su empleo y se les dio 45 días para hacerlo.

El otro grupo son los que tienen licencia sin goce de sueldo y no se quedaron con los beneficios de salud negociados por los sindicatos.

“No los estamos despidiendo. La gente está renunciando. La responsabilidad es clara. Lo dijimos”, dijo el jueves el alcalde Eric Adams.