Fuentes: tiroteo durante despedida de soltera en hotel de Nueva Jersey deja 4 personas heridas

Lo que debes saber Al menos cuatro personas fueron baleadas en un hotel de Nueva Jersey donde se habían reservado dos habitaciones para una despedida de soltera, y el supuesto culpable todavía anda suelto, dijeron el alcalde de la ciudad y una fuente cercana a la investigación a nuestra cadena hermana News 4.

El alcalde de Woodbridge dijo que al menos cuatro personas fueron baleadas en el hotel Delta de Marriot alrededor de las 2:30 a.m. del lunes.

La fuente describió la despedida de soltera como una reunión bastante grande. Al parecer, solo una persona disparó un arma, aunque no está claro qué provocó el disparo.

Se vieron varios vehículos policiales y de respuesta a emergencias estacionados afuera del hotel en la ruta 1 horas después del tiroteo.

No se han reportado víctimas mortales, pero no se supo de inmediato la gravedad de las lesiones. No se disponía de detalles sobre el presunto culpable, incluido si ese individuo había sido detenido.

La Fiscalía del Condado de Middlesex se ha hecho cargo de la investigación.