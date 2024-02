Fuentes: Arrestan otro sospechoso por ataque a policías en Times Square

Lo que debes saber Otra persona que se cree es responsable del ataque policial en Times Square el mes pasado fue arrestada el martes por la mañana, dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley familiarizados con el asunto.

Un joven de 17 años fue arrestado el martes por detectives de la policía de Nueva York y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en un edificio en el Bronx, dijeron las fuentes. Recibió cargos por agresión.

El jueves pasado, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó a siete personas de delitos graves y otros cargos en relación con el mismo ataque a agentes de policía en Times Square con el que el sospechoso supuestamente está relacionado.

La información del abogado del acusado no se conoció de inmediato. El jueves pasado, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó a siete personas de delitos graves y otros cargos en relación con el mismo ataque a agentes de policía en Times Square que supuestamente involucra al sospechoso.

La oficina de Bragg presentó el caso ante un gran jurado la semana pasada en medio de una creciente presión por su decisión de no solicitar la libertad bajo fianza para cinco de los seis sospechosos originalmente detenidos. Los altos funcionarios de la policía y el sindicato, así como la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, argumentaron que las personas que atacaron a los agentes de la policía de Nueva York deberían enfrentar consecuencias inmediatas más duras que una cita posterior en la corte.

Por su parte, Bragg dijo que había una gran confusión en torno a la identidad de los hombres, un grupo de los cuales se ve en imágenes de vigilancia borrosas descendiendo sobre los dos oficiales frente a un refugio de la calle 42.

El joven de 17 años supuestamente es uno de los sospechosos adicionales que la policía todavía estaba buscando en relación con el ataque de Times Square. Su arresto se produce después de que gran parte de la narrativa que rodea al ataque y los arrestadosya que las circunstancias puedan no haber sido lo que parecía, según una fuente policial con conocimiento de la investigación.

El video policial corporal publicado por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan el miércoles pasado muestra a la policía diciéndole al grupo de hombres hispanos que se movieran mientras se reunían en el borde de una acera en Times Square. El I-Team, el equipo investigativo de NBC New York, encontró que el teniente de la Policía de Nueva York que intentó arrestar a uno de los hombres, que resulta ser migrante, en Times Square fue declarado responsable en un caso de brutalidad policial que costó a los contribuyentes de la Ciudad de Nueva York cinco millones de dólares en pagos legales.

Según una denuncia federal de derechos civiles, el teniente Ben Kurian, el policía visto en un video de cámara corporal luchando con un migrante que se resistía al arresto en una acera de Times Square, formó parte de un grupo de agentes acusados ​​de golpear y estrangular a un hombre en su propia casa en 2011. En enero, Kurian se encontró nuevamente en medio de un arresto controvertido, cuando intentó esposar a un migrante por no dispersarse cuando le pidieron que se moviera de la acera en West 42nd Street cerca de la 7th Avenue.

En el incidente de Times Square, el oficial grita repetidamente “vamos”, instando al grupo de jóvenes a dispersarse, pero cuando uno de los individuos no logra moverse lo suficientemente rápido, Kurian lo empuja contra la pared de un edificio adyacente y se produce una pelea con el sospechoso tratando de escapar, mientras varios de sus partidarios intentan bloquear el arresto sacando físicamente a los policías del sospechoso.

El I-Team no pudo comunicarse con Kurian para hacer comentarios, pero en el caso de derechos civiles, él negó haber usado fuerza excesiva. Afirmó que él fue el que estaba siendo atacado cuando respondió a una llamada al 911 y se encontró con una pelea caótica que ya estaba en curso dentro de la residencia de Queens.

Mientras tanto, en el caso de Times Square, la policía de Nueva York dijo que la razón por la que la policía inicialmente se enfrentó al grupo de hombres fue porque estaban bloqueando la acera y la razón por la que intentaron arrestar al sospechoso inicial, Yohenry Brito, de 24 años, fue porque no para cumplir con la orden de seguir adelante. Brito ha sido acusado de agresión en segundo grado y ahora se encuentra detenido en Rikers Island. Otros seis coacusados ​​también han sido acusados ​​en el caso que provocó revuelo por la liberación inicial de algunos acusados ​​sin derecho a fianza.

Los jefes de la Policía de Nueva York han descrito el altercado en la acera como un caso claro de desafío a una orden policial.

“A la multitud se le da la orden de que por favor desembolsen, que están bloqueando la acera. Todos desembolsan excepto el señor Brito”, dijo Joseph Kenney, jefe de Detectives de la Policía de Nueva York. “Se dio la vuelta y se enfrentó a los agentes de policía. Rechazó una orden legal. Intentaron arrestarlo y comienza el tumulto”.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con la caracterización oficial del vídeo por parte de la policía de Nueva York.

"Por lo que estoy viendo, no tenía que llegar tan lejos", dijo Neville Mitchell, un abogado defensor que no está involucrado en el caso. "Las palabras no deberían ser suficientes para que la policía actúe como lo hizo. Deberías asegurarte de que en esta ciudad los agentes de policía sean capaces de reducir las tensiones".

Mitchell dijo que el video de la cámara corporal publicado por el fiscal del distrito de Manhattan parece mostrar que los peatones no tenían problemas aparentes para pasar por la acera.