Fuego forestal en NJ amenaza unas 50 estructuras cercanas

Un fuego forestal se registró antes de la media mañana del jueves en Evesham Township, Burlington County, en Nueva Jersey.

Brigadas del New Jersey Forest Fire atendieron la emergencia a lo largo de Kettle Run. Hasta el momento se desconoce la extensión del siniestro y está en proceso de comenzar a contenerlo.

La agencia reveló en la red social X que unas 50 estructuras están bajo amenaza del incendio y unos cinco departamentos de bomberos laboran en aplacar las llamas.

WILDFIRE ALERT: Evesham Twp., Burlington County



The New Jersey Forest Fire Service is on scene of a wildfire burning in the Kettle Run section of Evesham Twp., Burlington County.



SIZE & CONTAINMENT

🔥 Multi-acre

🔥 0% contained pic.twitter.com/qTylqxKU1l