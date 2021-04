Francisco Lindor y los Mets acuerdan $ 341 millones por 10 años: AP

Francisco Lindor y los Mets de Nueva York acordaron un contrato de $ 341 millones por 10 años, manteniendo al campocorto All-Star en Queens por un largo tiempo después de adquirirlo de Cleveland en la temporada baja, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press el miércoles por la noche bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Lindor era elegible para la agencia libre después de esta temporada y dijo esta primavera que no negociaría con los Mets un contrato a largo plazo después del día inaugural. Menos de 24 horas antes de que Nueva York comience su temporada el jueves por la noche en Washington, se llegó a un acuerdo.

Lindor, de 27 años, tiene dos Guantes de Oro e hizo cuatro equipos All-Star en seis temporadas con los Indios, bateando .285 con un promedio de 29 jonrones, 86 carreras impulsadas y 21 bases robadas por 162 juegos.

Fue el jugador más preciado en la primera temporada baja del nuevo propietario Steve Cohen, adquirido de Cleveland junto con el derecho Carlos Carrasco para los jugadores de cuadro Amed Rosario, Andrés Giménez y dos jugadores de ligas menores. Nueva York agregó a Lindor sabiendo que podría caminar después de la temporada 2021, pero el equipo dijo que intentaría negociar un pacto a largo plazo.

MLB Network fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Lindor retendrá su salario de 22,3 millones de dólares para 2021 antes de que entre en vigencia el contrato para 2022.

El acuerdo será el más grande de la historia para un campocorto, superando el contrato de 14 años y 340 millones de dólares de Fernando Tatis Jr. con San Diego firmado en febrero. Solo el contrato de 12 años y 426,5 millones de dólares de Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles y el contrato de 12 años y 365 millones de dólares de Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles valen más. El acuerdo de Betts incluye $ 115 millones en pagos diferidos hasta 2044.

El acuerdo de Lindor también es, con mucho, el pago más grande de los Mets, superando los contratos del tercera base David Wright ($ 138 millones), los lanzadores Jacob deGrom ($ 137,5 millones) y Johan Santana ($ 137,5 millones).

Cohen tuiteó el martes que Lindor era un "jugador heckuva y un gran tipo" y dijo que esperaba llegar a un acuerdo. Confirmó que la pareja cenó juntos durante el fin de semana.