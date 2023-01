‘Fracaso de la decencia humana’: Adams, el NYPD y los líderes locales reaccionan al video de Tyre Nichols

NUEVA YORK -- Las fuerzas del orden y los funcionarios públicos, incluidos los del departamento de policía de Memphis, que vieron el video de Tyre Nichols expresaron consternación en todos los ámbitos, una condena unificada aparentemente plagada de lo que parece ser, a veces, incredulidad ante la depravación de lo que presenciaron.

Un día antes del lanzamiento del video planeado, los fiscales federales acusaron a los cinco ahora ex policías de Memphis involucrados en el caso de Nichols de asesinato y otros delitos, tal vez otro reconocimiento tácito de su preocupación de que el contenido pueda incitar una reacción pública extrema. Los cinco oficiales, despedidos luego de una investigación interna este mes, también son negros.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, dice que ha resultado especialmente difícil para él absorberlo personal y profesionalmente.

"Defendí durante años, durante mi tiempo en 100 Blacks in Law Enforcement y como activista de los derechos civiles… Ver lo que se informa, que cinco oficiales negros estén involucrados en esto, realmente me lastimó personalmente", dijo Adams cuando se le preguntó acerca de Nichols en una sesión informativa de seguridad del metro no relacionada el viernes. "Siempre creí que diversificar nuestros departamentos con diferentes grupos étnicos nos permitiría tener el nivel de vigilancia que todos merecemos".

Adams, quien durante sus años como oficial de Policía de Nueva York cofundó una organización que abogaba por la diversidad en la policía y contra los abusos de poder, dijo que se “sentía traicionado” por los oficiales acusados de la muerte de Nichols en Memphis.

“Cualquier oficial que se involucra en violencia y brutalidad empaña todo el trabajo que hemos hecho para mantener seguras a las comunidades”, dijo. Agregó: “Hacen que sea más difícil para los hermanos y hermanas en uniforme realizar el increíble trabajo que hacen, día tras día”.

El alcalde dijo que el video “provocaría dolor y tristeza en muchos de nosotros. Nos hará enojar”.

Después de que se publicó el video, la comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo que el departamento "y las comunidades a las que servimos están colectivamente indignados por la muerte de Tyre Nichols", y criticó las acciones de los oficiales que se ven en el video.

“Las acciones vergonzosas representadas en el video publicado son una violación inequívoca de nuestro juramento de proteger a aquellos a quienes servimos y una falla de la decencia humana básica”, dijo Sewell en un comunicado, al tiempo que reiteró el apoyo del departamento a la “manifestación pacífica”.

El reverendo Al Sharpton dijo que el video "debería ser todo lo que un jurado necesita para condenar a cada uno de los cinco oficiales que golpearon implacablemente a Tyre Nichols hasta matarlo. Se debe hacer justicia para Tyre y su familia. No creo que nadie pueda soportar superar este metraje no estaría de acuerdo".

