Florece mercado negro de tarjetas de OSHA

NUEVA YORK – Una investigación encubierta de Telemundo 47 Investiga y el I-Team de NBC 4 New York, encontró que la venta de falsas tarjetas de entrenamiento de seguridad para trabajadores de la construcción, está floreciendo en el mercado negro en la Ciudad de Nueva York, mientras que la cifra de muertes en los lugares de trabajo sigue en aumento.

"Las tarjetas falsas de OSHA son un verdadero problema”, dijo Mark Peters, comisionado del Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York. "Los trabajadores no están recibiendo la capacitación de seguridad que necesitan cuando obtienen estas tarjetas falsas y eso es realmente peligroso. De hecho, puede causarle a alguien la muerte”.

Los trabajadores en proyectos grandes de construcción están obligados, por ley, a participar en un entrenamiento de seguridad de 10 horas acreditado por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés).

Los trabajadores también deben obtener una tarjeta que certifique esta capacitación. El precio del entrenamiento oscila entre $150 y $300 dólares.

Sin embargo, la venta en el mercado negro de tarjetas falsas se ha convertido en un flagelo en la industria y en una prioridad para las autoridades de la ciudad, ya que más de 30 trabajadores han muerto en accidentes de construcción en los últimos dos años. Muchos de ellos hispanos.

"Hemos realizado investigaciones de muertes en sitios de construcción donde descubrimos que los trabajadores tenían tarjetas de OSHA falsas”, indicó Peters. "Y las muertes estaban relacionadas con cosas que usted supiera tener cuidado si tuviera el entrenamiento de seguridad adecuado”.

"Hay algunos trabajadores que no quieren...faltar al trabajo. Y también hay algunos empleadores que no quieren que los trabajadores se tomen el tiempo para conseguir las tarjetas”, dijo Cyrus Vance, el fiscal del distrito de Manhattan. "Muchos de estos [trabajadores] no hablan inglés. Definitivamente hay un gran diferencial de poder entre ellos y sus empleadores”.

Telemundo 47 Investiga y el I-Team encontraron que es relativamente fácil obtener una tarjeta falsa en la ciudad. Un productor encubierto pudo comprar una tarjeta de OSHA falsa por $60 dólares después de unos minutos de conversación con vendedores de documentos de identificación falsos en la avenida Roosevelt, en el vecindario predominantemente hispano de Jackson Heights, Queens.

La tarjeta falsa obtenida por el equipo investigativo tenía el nombre de Víctor Pacheco, un instructor acreditado del curso de seguridad de OSHA.

"Esto ha estado ocurriendo por siete u ocho años", dijo Pacheco, quien lleva una década trabajando en el negocio e incluso trabajó como funcionario de OSHA. "Pero no es sólo yo. Mi jefe, su nombre está siendo utilizado en tarjetas falsas. Las personas que trabajan para mí, sus nombres están en tarjetas falsas. Está por todos lados”.

El Departamento de Investigaciones de la ciudad y la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan trabajan para erradicar este mercado negro, lo que a veces implica la detención de los trabajadores que compran las tarjetas falsas y a quienes las venden.

Pero las autoridades están intentando una nueva estrategia que favorece a los trabajadores.

"En esencia, le hemos dicho a los trabajadores: 'Entren. Entreguen su tarjeta de OSHA falsa. No haremos preguntas”, explicó Peters. “Nos llevaremos la tarjeta, te daremos las 10 horas de entrenamiento. Te lo daremos de forma gratuita y entonces puedes obtener una tarjeta legítima”.

El entrenamiento es organizado en conjunto con instituciones locales, como el Consulado General de México en Nueva York. En tan solo ocho meses, el programa ha sacado 1,500 tarjetas falsas de las calles.

Vance dijo que el mensaje a los trabajadores es claro: "Queremos que estés a salvo. No importa de dónde vengas. Su estatus migratorio no importa. Si quiere trabajar en la Ciudad de Nueva York, queremos ayudarle a asegurar de que usted y su familia estén a salvo".

A pesar del éxito del programa, el comisionado Peters admite que es una lucha en contra de la corriente.

"La semana pasada confiscamos tarjetas falsas de un sitio de construcción a la vuelta de la esquina de nuestras propias oficinas. Así que sí, aunque hemos sacado muchas tarjetas de la calle, probablemente hay miles de tarjetas falsas todavía afuera”, aclaró Peters.

Según las autoridades, un factor destacado del problema es que, hasta hace poco, las tarjetas de OSHA eran de papel, haciéndolas susceptibles a ser falsificadas. Pero esto está cambiando.

En una declaración, OSHA explicó que tomó medidas para prevenir o minimizar la actividad de las tarjetas falsas a través de la introducción, el año pasado, de tarjetas plásticas con un código de barra. La información que se puede obtener al escanear la tarjeta incluye el nombre del trabajador y detalles sobre su entrenamiento.

"Le doy a OSHA mucho crédito”, dijo Peters. "Una de las cosas buenas para el futuro es que las nuevas tarjetas son más difíciles de falsificar. Aunque hemos visto algunas tarjetas falsas que son nuevas también”.

Los trabajadores de la ciudad de Nueva York deben renovar su entrenamiento de seguridad cada cinco años, lo que significa que las tarjetas de papel se volverán obsoletas después de un tiempo.

Para reportar condiciones de trabajo inseguras, puede contactar al Manhattan Construction Task Force a través de WhatsApp al (644) 712-0298. También puede llamar al 311.