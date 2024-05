Fiscalía: ocupante ilegal en NYC que intentó usar facturas falsas para ocupar casa enfrenta cargos

Lo que debes saber Un ocupante ilegal que utilizó facturas de servicios públicos falsas y un contrato de arrendamiento falsificado para vivir en una casa de Queens, e incluso presentó una demanda contra la dueña legítima de la propiedad, ahora enfrenta una letanía de cargos que podrían enviarlo a prisión por más de una década, dijo la fiscal del distrito local.

NUEVA YORK -- Un ocupante ilegal que utilizó facturas de servicios públicos falsas y un contrato de arrendamiento falsificado para vivir en una casa de Queens, e incluso presentó una demanda contra la dueña legítima de la propiedad, ahora enfrenta una letanía de cargos que podrían enviarlo a prisión por más de una década, dijo la fiscal del distrito local.

Lance White-Hunt, de 24 años y de Brooklyn, fue procesado a principios de esta semana por una acusación formal de 18 cargos que lo acusaban de robo en segundo grado; dos cargos de posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado; cinco cargos de robo de identidad en primer grado; intento de hurto mayor en tercer grado; intento de posesión criminal de propiedad robada en tercer grado; ofrecer instrumento falso para radicación en primer grado; manipulación de pruebas físicas; tres cargos de conducta criminal en cuarto grado; hurto menor; y dos cargos de posesión criminal de un instrumento falsificado en tercer grado.

Si es declarado culpable, White-Hunt enfrenta hasta 15 años de prisión. Está previsto que regrese a la corte el 11 de junio. La información del abogado no se conoció de inmediato.

Según los cargos, alrededor del 23 de febrero, la propietaria de una casa en Jamaica, Queens desde 2020 en Lakewood Avenue, la puso en alquiler a través de un agente inmobiliario. Al parecer, durante varias semanas, el agente inmobiliario visitó el lugar varias veces por semana y vio que la casa estaba vacía, las ventanas cerradas y sin daños y las puertas cerradas con llave.

Sin embargo, días después, el 1 de marzo, el mismo agente que hacía paradas periódicas en la propiedad vio que las cerraduras de la puerta principal habían sido cambiadas y que su llave ya no funcionaba, según los cargos. Fue entonces, el 4 de marzo, que el agente supuestamente vio a White-Hunt dentro de la residencia y llamaron a la policía. Supuestamente, White-Hunt se había alojado en el lugar desde enero y proporcionó un supuesto contrato de arrendamiento con el corredor con la misma agencia de bienes raíces para la que trabajaba el corredor que figuraba como propietario.

Luego, el agente inmobiliario revisó el contrato de arrendamiento, que ella nunca había visto antes y encontró su firma falsificada, según los cargos. Posteriormente, el 5 de marzo, la policía llegó nuevamente al lugar y White-Hunt proporcionó una supuesta factura de National Grid y AT&T como prueba de residencia. Sin embargo, ambas empresas confirmaron posteriormente que los números de cuenta no existían en sus registros oficiales.

Luego, el 14 de marzo, White-Hunt procedió a presentar una demanda contra la LLC del propietario, el corredor y la agencia de bienes raíces por ser un cierre patronal ilegal. Como parte de la demanda civil, White-Hunt presentó un contrato de arrendamiento residencial que se determinó que había sido falsificado y que era un contrato de arrendamiento diferente al proporcionado por White-Hunt a los oficiales en la escena el 4 de marzo. La demanda civil se suspendió posteriormente con perjuicio.

Tras una investigación, White-Hunt fue arrestado el 13 de mayo.

"No puedes reclamar derechos sobre una casa a la que has entrado ilegalmente", dijo la fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz. "Mi oficina no permitirá que las personas aprovechen la confusión que rodea a los derechos de los ocupantes ilegales para su propio beneficio personal. Presentaremos cargos penales y conseguiremos acusaciones no sólo por la ocupación ilegal, sino también por cualquier documento falsificado utilizado en la comisión del delito. La ley no permite la residencia ilegal y continuaremos procesando casos similares en Queens”.